J. M. (22) dala izjavu u Višem tužilaštvu u Požarevcu i detaljno ispričala kako ju je nekadašnji emotivni partner seksualno zlostavljao

Djevojka J. M. (22), sestra voditeljke Ane Mihajlovski, koja je prije mesec dana prijavila da ju je silovao bivši dečko M. R. (33), saslušana je u Višem tužilaštvu u Požarevcu i detaljno je opisala pakao kroz koji je prošla, saznaje Kurir. Podsetimo, krajem oktobra J. M., inače sestra po ocu poznate voditeljke, prijavila je policiji da ju je nekadašnji partner pretukao i silovao u stanu u Požarevcu. Preplašenu i u modricama pronašla ju je majka, a M. R. je uhapšen i određen mu je pritvor.

Turbulentan odnos

"Poznajem M. R. Ranije smo bili u vezi, ali smo raskinuli. Odnos nam je bio vrlo turbulentan, često smo se mirili i ponovo svađali, a povremeno smo se viđali i nakon raskida", navodno je ispričala J. M. u tužilaštvu, koja s Anom Mihajlovski, iako su bliske rođake, nema kontakt.

Ona je rekla da ju je kobnog dana bivši pozvao da se vide u gradu.

"Pristala sam da se sastanem s njim. Bili smo u gradu, popili piće, a išli smo i u Svilajnac u šetnju. Kad smo se vratili u Požarevac, predložio je da idemo kod njega u stan. Otišli smo, a on je počeo da insistira da imamo seksualne odnose", objasnila je žrtva šta se dešavalo tog dana, ali i večeri.

"Nisam želela odnose s njim, što sam mu i rekla, ali je on insistirao. Pokušavala sam da mu objasnim da neću, a kad sam krenula ka vratima, nasrnuo je na mene i postao je nasilan. Opirala sam se, ali pretio mi je i udarao me, a imao je i pištolj. Na kraju me je silovao", navodno je ispričala na saslušanju J. M.

Vještačenje - Procjenjuju uračunljivost osumnjičenog

Više tužilaštvo u Požarevcu naložilo je psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog, kako bi se utvrdilo da li je bio uračunljiv u momentu kada je nasrnuo na J. M.

"Riječ je o mladiću koji je odranije poznat policiji, a već je bio osuđivan za silovanje. On je 2010. osuđen na dvije godine zatvora zbog silovanja. U gradu je poznat kao problematičan i nasilan", rekao je sagovornik.

Kako je rekla, nakon seksualnog zlostavljanja smogla je snage da zatraži pomoć i spase se.

"Pošto sam imala povrede po telu, koje su me mnogo bolele, molila sam M. R. da ode do apoteke i kupi mi neke lekove. Posle mojih preklinjanja on je pristao, a ja sam taj odlazak iskoristila da pozovem roditelje i kažem im gde sam i šta mi se dogodilo. Mama je došla po mene i prijavile smo ga policiji, iako ga se bojim", dodala je ona.

Izveštaj ljekara

Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, koje vodi istragu, dostavljen je i ljekarski izveštaj.

"J. M. je odmah po prijavi zlostavljanja pregledana kod lekara, a povrede koje su navedene u izveštaju potvrđuju njenu priču i odgovaraju povredama koje se mogu zadobiti prilikom silovanja", navodi izvor Kurira.

Majka žrtve: Ćerka ga se plaši

Majka žrtve ispričala je za medije da im M. R. pravi pakao od života.

"Tog manijaka sam više puta prijavljivala policiji, ali je uvek bio na slobodi. Jedino da mu ja presudim, pa će moje dete imati mira. Ćerka me je molila da ga ne prijavljujem jer ga se plaši, imao je i zabranu prilaska 30 dana, zbog njega smo morali da se preselimo u drugu kuću", rekla je majka za medije.

Osumnjičeni je na saslušanju tvrdio da nije silovao bivšu devojku, te da je ona pristala da imaju seks. M. R. je osuđivan čak osam puta, a ove godine mu je izrečena trogodišnja zatvorska kazna zbog nasilja u porodici.