Samo u BiH: Otac fudbalera Evertona kod MMA borca založio poklon Vejna Runija, a ovaj ga prebio na ulici

Meho Bešić otac fudbalera Evertona, Muhameda, trenutno je u centru pažnje bosanskohercegovačke javnosti zbog snimka incidenta koji kruži društvenim mrežama.

Otac defanzivca koji trenutno nosi dres prvoplasirane ekipe Premmijer lige učestovovao je u uličnoj tuči, u kojoj se sukobio sa MMA borcem Fahrudinom Ferizovićem.

Kako prenose tamošnji mediji Bešić senior je poznat kao incidentna osoba, a zbog nekoliko krivičnih djela već je bio u zatvoru, a do ovog posljednjeg došlo je zbog novca.

Ferizović tvrdi da mu Bešić duguje novac i da je zbog toga došlo do tuče u Srebreniku koja je i snimljena.

– On je gradio kuću pa je od mene pozajmio 11.000 evra. Dakle, dužan mi je novac. Njegov sin Muhamed vratio je znatan dio duga, ali ostalo je spornih 2000 evra koje sam čekao da mi donese. Problemi su nastali kada je počeo da mi prijeti. To je postalo učestalo od kada je izašao iz zatvora. Više puta me je prijavljivao policiji, a u stvari on je meni prijetio. Slao mi je fotografije automatskih pušaka, zvao me telefonom i psovao. Sve sam to uredno prijavio policiji. Govorili su mi da me traži te da sa sobom nosi pištolj, rekao je Ferizović za "Dnevni avaz".

MMA borac je potom opisao i kako je došlo do sukoba:

Tučnjava između Mehe Bešića i Ferizovića pic.twitter.com/ASM5GFgNMU — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) October 26, 2020

– Zaletio se vozilom u mene. Skrenuo sam i izbjegao ga. Izašao je iz automobila i nasrnuo na mene. Pokušavao sam da ga smirim. U jednom trenutku zavukao je ruku u džep, tada sam ga polugom savladao i oborio na asfalt. Povrijedio sam ga, ali samo sam se branio. Za njegov dug imam svjedoke. Kao čovjek sam mu pozajmio novac i njegov sin je preuzeo dug. Za ostatak duga kao zalog mi je dao sat. Taj sat je posebna serija Vejna Runija koja je izdata kada je taj igrač prešao iz Mančester junajteda u Everton. Muhamed je dobio taj sat i dao ga ocu, a on ga je kod mene založio. Govorio sam mu da ću ga vratiti kada mi da novac, poručio je Ferizović.

Inače sat koji Ferizović spominje proizveden je u samo 65 primjeraka od titanijuma i samo dva od 18-karatnog zlata i veoma su skupi.