Rođaka tinejdžera (15) koji je preminuo na ulici: Možda mu je pozlilo od straha

Ovim riječima, nakon incidenta koji se odigrao u Nišu kada je tinejdžer (15) pao nasred ulice i preminuo, tragičan trenutak opisuje dječakova rođaka, piše Blic.

Ona kaže da je A. Ć. izašao sa drugom i drugaricom u dvorištu OŠ “Učitelj Tasa”, kada se desio incident.

– Naišao je neki čovjek da li je beskućnik ili prolaznik ne znam, koji je navodno imao nož u rukama, on se uplašio i počeo da bježi, nakon čega je pao. Da li mu se slošilo usred velikog adrenalina, ne znam, ali velika tragedija to što se dogodilo. On je završio Osnovnu školu Učitelj Tasa i nakon toga upisao srednju tehničku školu Nikola Tesla. Nije bolovao, bio je krupan, lijep mladić, nije se aktivno bavio sportom ali je igrao fudbal sa drugovima i do sada nije imao problema. Tragično je što se ovako ugasio jedan mladi život – kaže jedna rođaka.

Nije imao povreda

A. Ć. je preminuo na intenzivnoj njezi Dečije interne klinike gdje ga je prevezla Hitna pomoć.

– Pacijent je primljen na intenzivnu njegu Klinike za dječije interne bolesti bez svijesti, bez vidnih povreda, sem oguljotine na bradi. Dežurna anesteziološka ekipa je odmah primijenila realnimaciju, međutim uprkos svim naporima ljekara, on je preminuo – kažu u KC Niš.

Mjesto u Nišu na kom su se tinejdžeri sreli sa nepoznatim prolaznikom

Prema riječima očevidaca, nakon pada mladić je ležao na torotaru bez svijesti dok su okupljeni pokušavali da ga povrate.

– Sin je došao iz grada i rekao da neki mladić leži na trotoaru ispred naše zgrade. Izgledao je kao da ne diše. Oko njega je bilo vode jer su vjerovatno pokušavali da ga povrate prskajući ga vodom. Došla je hitna pomoć i odvezla ga u Klinički centar u Nišu. Dok sam izašla na terasu tu je bila samo interventna jedinica koja je uzimala izjave od očevidaca – kaže jedna Nišlijka ispred čije zgrade je pao tinejdžer.