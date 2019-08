Španska policija saslušala je napadača i žrtvu, a obojica su tvrdila da se poznaju čitav život.

Srbin koji je uhapšen u španskom ljetovalištu Kosta del Sol klao je svog druga i zemljaka na terasi hotela pred gomilom turista zbog ljubomore, prenose španski mediji!

Jezive scene nasilja su obišle čitav svijet. Naime, lokalni mediji su objavili snimak na kome se vidi kako muškarac kuhinjskim nožem reže grkljan drugom muškarcu, koga je vezao za ogradu balkona, dok mu je preko očiju stavio peškir!

Kako su prenijeli španski portali, sumnja se da je povod za krvoproliće bio to što je osumnjičeni muškarac posumnjao da ga supruga vara s prijateljem, odnosom s čovjekom koga je pokušao da prekolje.

"U apartmanu koji gleda na luku Dukesa duže vrijeme boravio je napadač sa suprugom i njihovim prijateljem. Izgleda da je on počeo da vjeruje da mu žena i drug rade iza leđa, odnosno da su se upustili u ljubavnu aferu. Zbog toga je navodno izgubio razum i najprije počeo da divlja po sobi" pišu mediji i dodaju da je žena nekako uspjela da pobjegne iz sobe, ali da cimer nije bio te sreće.

"Njega je praktično uzeo kao taoca. Izveo ga je na terasu i pred zaprepašćenim turistima počeo da mu sječe grlo. Krv se slivala niz čovjekove gole grudi, a napadač je sve vrijeme mlatio nožem, vikao i gestikulirao. Govor tijela mu je bio takav kao da nešto objašnjava. Pokazivao je rukom na prijatelja i mlatarao... Vidjelo se da je van sebe. S druge strane, žrtva je mirno stajala, vezanih ruku i očiju i spuštene glave. Horor", ispričao je očevidac.

Prvi rezultati istrage pokazuju da su policajci uspjeli da uđu u sobu užasa zahvaljujući supruzi osumnjičenog.

"Ona se u dogovoru s policijom kroz prozor ušunjala u apartman i otvorila im vrata. Policajci su tada uletjeli i razoružali pomahnitalog Srbina", kaže izvor.

Sipali mu nešto u piće

Kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšeni i povrijeđeni su saslušani u policiji, gdje su navodno ispričali da su godinama dobri prijatelji.

"To je moj prijatelj! Volim ga kao brata i ne znam šta mu se desilo. Mnogo mi je pomogao u životu. Siguran sam da nije htio da me ubije. Vjerovatno mu je neko sipao nešto u piće zbog čega je povilenio i počeo da me optužuje", navodno je rekao policajcima povrijeđeni muškarac. On nije želio da tereti svog zemljaka, već ga je sve vrijeme pravdao.

"Nisam mogao da ga prepoznam"

Zajednički prijatelj dvojice aktera banalnog incidenta koji je bio u sudu ispričao je za beogradski list "Alo" da je sudija bio iznenađen izgledom navodne žrtve i izjavom kojom brani napadača.

Sudija je zahtijevao da opiše dan i ispriča kako je došlo do sukoba, pa se povrijeđeni raspričao.

"Tog jutra smo otišli na plažu. U povratku smo svratili do jedne bolnice, gdje su nam prepisali neke preparate za podmlađivanje. Popili smo piće u kafiću i vratili se u sobu. Otišao sam da se istuširam, a moj drug je počeo da sprema ručak. Kada sam ušao u kuhinju, bio je raspoložen. Rekao je da je probao preparat i poslije svega pet minuta bilo je - bum. Totalno se promijenio", izjavio je napadnuti Srbin i detaljno opisao kako se njegov drug ponašao.