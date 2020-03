Rekao da mu je umrla tašta, pa upucao pogrebnika

Po rješenju Apelacionog suda u Kragujevcu, pred Višim sudom u Užicu ponoviće se suđenje za ubistvo Save Gačanina, pogrebnika iz Užica, koji je usmrćen sa dva hica 14. januara 2018. u njegovom preduzeću.

Presudom Višeg suda u Užicu od 4. decembra prošle godine kao izvršilac ovog zločina označen je Vladimir Božović (32), kome je je na teret stavljeno krivično djelo teško ubistvo i kome je određena zatvroska kazna od 35 godina. U istom postupku na devet mjeseci robije osuđen je i Milovan Čekićević, koji je od Gačanina, dok je radio kod njega, ukrao 1.000 evra.

Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je ovu presudu i naložilo da se Božoviću i Čekićeviću sudi ponovo, a glavni razlog zbog koga je doneseno ovo rješenje je propust Višeg suda u Užicu oko sastava vijeća. Naime, u petočlanom sudskom vijeću koje je vodilo postupak bio je i jedan sudija koji tu nije smio da bude, jer je prethodno bio član sudskog vijeća koje je potvrdilo optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Užicu protiv Vladimira Božovića i Milovana Čekićevića. Inače, na početku suđenja dvojici okrivljenih niko nije imao primjedbe na sastav sudskog vijeća.

Novo suđenje zakazano je za 31. mart i 1. april, i to pred vijećem u novom sastavu zbog čega će se ponoviti dokazni postupak.

Vrata zaključana sa spoljne strane, tijelo u pogrebnom preduzeću

Beživotno tijelo Sava Gačaina pronađeno je 15. januara ujutru, dan pošto je ubijen, u prostorijama pogrebnog preduzeća „Konkordia“. Tek u popodnevnim satima, pošto je utvrđeno da nedostaje novac koji je pogrebnik nosio sa sobom i da su vrata njegovog preduzeća bila zaključana sa spoljne strane, naložena je obdukcija koja je pokazala da je ubijen sa dva metka u glavu, od kojih mu je jedan ispaljen u potiljak, a drugi u sljepoočnicu. Odmah je otpočela istraga koja na mjestu zločina nije pronašla nikakve materijalne tragove.

Pod sumnjom da je ubio Sava Gačanina 17. novembra 2018. uhapšen je Vladimir Božović, koji je, kako se ispostavilo, pogrebniku dugovao novac za automobil. Istog dana uhapšen je i njegov drug Milovan Čekićević koji je kao radnik „Konkoride“ Gačaninovo tijelo na dan sahrane prevezao do groblja.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Užicu Božović je terećen za teško ubistvo i krađu Gačaninovih 7.000 evra, a on je to tokom istrage i kasnije na suđenju negirao. Čekićeviću je pripisano da je znao da Božović priprema ubistvo, da nije prijavio ubicu poslije izvršenog krivičnog djela, da je od njega uzimao novac u zamjenu za ćutanje, te da je od Sava Gačanina, dok je radio kod njega, u dva navrata ukrao po 500 evra. Sve što mu je stavljeno na teret Čekićević je priznao. Iako je znao da mu je Čekićević ukrao novac, Gačanin mu nije dao otkaz.

“Rekao da mu je umrla tašta da bi ga Gačanin pustio u prostorije”

Na suđenju koje počelo 16. septembra 2019. Milovan Čekićević je govorio da je Vladimir Božović ubio Sava Gačanina.

– Božović mi je rekao da je 14. januara u večernjim satima otišao u Gačaninovu radnju i njemu ispričao da je umrla baba njegove žene i da želi da kupi opremu. Sastavili su tekst umrlice, a onda su počeli da biraju opremu za sahranu. Kada se Gačanin sageo Božović je, tako mi je pričao, potegao pištolj i dva puta mu je pucao u glavu. Poslije toga je zaključao vrata i pobjegao sa ukradenim novcem – pričao je Čekićević.

Pištolj kojim je Gačanin ubijen nikada nije pronađen. Ipak, u dvorištu Božovićeve kuće u Užicu zatečena je čaura istog kalibra kao meci kojim je pogrebnik usmrćen. Božović je na sudu za zločin indirektno pokušao da optuži Čekićevića.

– U Novom Pazaru sam kupio pištolj od nekog Senka za 200 evra, a kasnije sam ga prodao Čekićeviću za 300. U danu kada je Gačanin ubijen sa Milovanom sam se čuo nekoliko puta. Bio je uznemiren i u panici. Rekao je da nekih iz Valjeva hoće da ubiju jer im duguje novac i da će zbog toga da opljačka mjenjačnicu. Tražio je pomoć od mene, ali ja sam to odbio. Uveče me je obavestiio da je napravio veliko sr..e, ali nije konkretno objasnio šta je uradio. Kazao mi je da to ne govorim nikome jer će on u suprotnom ispričati da je taj pištolj kupio od mene – branio se Vladimir Božović.

Tokom suđenja saslušano je nekoliko svjedoka. Jedan od njih bio je užički taksista koji je Božovića u noći kada je Gačanin ubijen prevezao u Kragujevac. On je kazao da je Božović tokom vožnje bio uznemiren, da je od Užica do Kragujevca popušio paklo cigareta i da mu je, kada su stigli na odredište, rekao: „Ako čuješ da se nešto desilo nisi me vozio“.

Svjedočila je i Tatjana Begović, kćerka Sava Gačanina. Ona je ispričala da je oca posljednji put vidjela živog dan prije nego što je ubijen i da joj je on tada prenio da će mu sutra uveče doći Božović i Čekićević da mu vrate pare koje mu duguju.

– Sljedeće veče smo se čuli telefonom. Pričao mi je da sjedi sa komšijom, a onda saopštio da mora da prekine vezu je mu neko zvoni na vrata. Poslije nekog vremena me je pozvao i prenio da mu je dolazio Mali Vlade, kako je zvao Vladimira Božovića. Rekao je da je Božović došao da mu kaže da je njegovoj ženi umrla baba i da će kasnije doći da kupi opremu za sahranu – pričala je Tatjana Begović.

Na dan ubistva, utvrđeno je, okrivljeni su razmijenili 10 SMS poruka. Na početku suđenja Milovan Čekićević tvrdio je da se ne sjeća njihovog sadržaja, ali i dodao da u njima nije bilo ni riječi o ubistvu. Ipak, prije nego što se sud spremao da okonča dokazi postupak, on se sjetio šta je pisalo u četiri poruke.

– Božović me je pitao da li je (iz pogrebikove radnje) otišla Tatjana (Savova kćerka koja je ranije bila u posjeti ocu). Rekao sam mu da jeste. Onda me je pitao da li je tamo Boban (Gačaninov brat). Odgovorio sam mu da nije. Zatim me je pitao da li su tamo pare. Odgovorio sam da jesu. U posljednjoj poruci me je pitao šta da radi. Napisao sam mu da radi šta hoće, ali da mene ne miješa u to – pričao je Milovan Čekićević.

Uslijedio je preokret. Poslije Božovićeve priče o porukama tužilaštvo je izmijenilo optužnicu kojom je obojici stavljeno na teret teško ubistvo u saizvršilaštvu. Sud je prihvatio predlog tužilaštva da se vještači Čekićevićev telefon kako bi se došlo do sadržaja spornih SMS.

Služba za specijalne istražne metode ipak nije uspjela da pronađe poruke u telefonu, a sud nije imao dokaza da je ubistvo počinjeno u saizvršilaštvu. Božoviću je izrečeno 35 godina zatvora zbog teškog ubistva, a Čekićeviću devet mjeseci zbog krađe novca.