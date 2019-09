Raskrinkana srpska krimi-grupa koja je prodavala drogu po Švajcarskoj

Niška policija uhapsila je I. S. (37) iz okoline Aleksinca zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je na teritoriji Sent Galena u Švajcarskoj prodavala heroin.

On je uhapšen u velikoj policijskoj akciji u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, Višim javnim tužilaštvom u Nišu i policijom Švajcarske Konfederacije.

Policija je saopštila da se sumnja se da je I. S. vrbovao četiri osobe iz okoline Aleksinca da odlaze u Švajcarsku i prodaju heroin uživaocima u Sent Galenu.

– Policija je, osim I. S., u okolini Aleksinca uhapsila dvojicu pripadnika organizovane kriminalne grupe V. A. (27) i L. R. (32), dok su u martu 2017. godine u Sent Galenu uhapšeni D. Đ. (28) i F. P. (34), kod kojih je tada pronađeno 1,6 kilograma heroina, 970 grama paracetamola i dvije vagice sa tragovima opojnih droga. Sumnja se da su njih četvorica, po instrukcijama I. S., u Sent Galenu skladištili, razmjeravali, paketirali i prodavali heroin – saopštila je niška policija.

Kako Blic saznaje, članovi kriminalne grupe su komunicirali Vajberom koristeći pseudonime umjesto pravih imena i prezimena, a novac od prodate droge su slali u Srbiju – autobusom.

– I. S. je slao Vajberom instrukcije ostalim članovima kriminalne grupe kako da rade. U toj komunikaciji nisu koristili prava imena već pseudonime. Tako je I. S. bio XXX, L. R. je bio “bradati”, V. A. “mali”, D. Đ. “tanki”, a F. P. “moljac”. Zanimljivo je to da su u švajcarskoj razvili “biznis” do te mjere da su imali “stalne mušterije” koje su od njih mjesečno kupovale istu količinu droge. Dvojica muškaraca su tražila uvijek po 10 grama, jedan muškarac je mjesečno kupovao 100 grama, a jedna žena 50 grama heroina. Novac od prodaje droge su slali u Srbiju preko vozača autobusa, mjesečno od 5.000 do 6.000 švajcarskih franaka. Dileri su išli u Švajcarsku na smenu po dvojica, pa su tako V. A. i L. R. uhapšeni dok su bili u Srbiji. Operativnim radom policije otkriven je organizator grupe, a dokazi su obezbjeđeni putem međunarodne pravne pomoći – kaže izvor Blica.

Policija je pretresom stana V. A. zaplijenila oko 425 grama marihuane, vagicu sa tragovima opojnih droga i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

– Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, osumnjičenima I. S., V. A. i L. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio im je pritvor do 30 dana. Zbog istog krivičnog djela, D. Đ. i F. P. su pravosnažno osuđeni u Švajcarskoj – saopštila je policija.