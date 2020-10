Radnik obezbjeđenja udario ženu: Htjela da pomogne djetetu pa dobila strašan udarac u glavu

Snimak brutalnog napada nasilnika na ženu ispred prodavnice u Novom Beogradu šokirao je Srbiju, a još šokantnije je ono što je prethodilo incidentu.

Na snimku sigurnosne kamere se vidi kako čovjek glavom u lice udara A.M. i dok nokautirana žena leži, napadač nastavlja da je vrijeđa i preti joj.

A.M. je napadnuta ni kriva ni dužna. Zapravo, samo je htjela da pomogne, a dobila je teške tjelesne povrede.

Sve je počelo kada je A.M. primijetila uplakano dijete bez pratnje na parkingu. Na pitanje gdje su mu roditelji, dobila je odgovor da su u prodavnici, prenosi Kurir. Žena je, želeći da pomogne djetetu, sa njim krenula u prodavnicu ne bi li pronašla roditelje, ali joj radnik obezbjeđenja to nije dozvolio i na kraju je nokautirao. To se dogodilo 24. septembra u 19.20.

Policija je brzo privela nasilnika, ali mu Tužilaštvo nije odredilo pritvor, već je pušten na slobodu sa prekršajnom kaznom u iznosu od 15.000 dinara.

Zašto je nasilnik na slobodi?

Iz tužilaštva navode da oštećena nije odmah dostavila listu povreda, pa nije moglo da bude utvrđeno da li je i kakve povrede zadobila.

– Ukoliko su nanesene lake tjelesne povrede bez oruđa, nekog sredstva ili oružja, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. Kako je policija od oštećene dobila izveštaj o povredama tri dana posle prijave događaja, tek tada je ustanovljeno da se radi o teškoj tjelesnoj povredi, što je referisano tužiocu i naloženo je da se podnese krivična prijava – kažu iz Tužilaštva.