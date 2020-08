Radnik (39) pao sa zgrade i preminuo na licu mjesta

Danas nešto pre 13 časova došlo je do nesreće u naselju Jugovićevo u Ulici Pavla Ivića 5. Radnik star 29 godina izgubio je život nakon pada sa visine. Kako je za naš portal potvrdio portparol Hitne pomoći, doktor Zoran Krulj njihova ekipa je po dolasku samo mogla da konstatuje smrt. Više detalja biće poznato nakon istrage…

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Aug 24, 2020 at 5:52am PDT