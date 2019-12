Pucao u čuvara četiri puta, pa bježao od pravde 13 godina

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Zenici protiv Donalda Piljuga, kojom je osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva Sakiba Džidića.

Ovu informaciju potvrdila je Senija Dizdarević-Bajramović, stručna savjetnica Kantonalnog suda u Zenici.

– Presudom se žalba branioca optuženog Piljuga odbija kao neosnovana, a povodom te žalbe, po službenoj dužnosti, ponavlja se presuda Kantonalnog suda u odluci o uračunavanju pritvora – kaže Dizdarević-Bajramović za Avaz.

Pojašnjava da to znači kako se osuđenom Piljugu izrečena kazna zatvora uračunava u vrijeme provedeno u pritvoru, i to od 5. aprila 2017. do 25. januara 2018. te od 13. aprila 2018. pa do upućivanja na izdržavanje kazne.

Epilog je to slučaja koji se desio 2004., jer je optuženi Piljug bio u bijegu 13 godina.

Prema navodima iz presude, Piljug je kriv što je 5. juna 2004., nakon kraće prepirke, ranio Sakiba Džidića, koji je te noći radio kao čuvar.

– Džidić je udaljio Piljuga iz objekta zbog narušavanja reda, nakon čega je on otišao do auta, iz kojeg je uzeo pištolj, vratio se i ponovo se raspravljao s Džidićem – navodi se u presudi.

Kad mu je Džidić onemogućio da uđe u objekt zeničkog kafića “Avanti”, izvadio je pištolj iza pasa i repetirao ga, a potom, u namjeri da usmrti Džidića, dok su jedan drugome bili okrenuti licem u lice, ispalio četiri metka u pravcu njegovih nogu i glave.

Dva metka pogodila su Džidića u predjelu desne i lijeve natkoljenice, treći metak ispaljen je u pravcu glave, koji mu je nanio prostrelnu ranu u čeono-sljepoočnom dijelu, koja je izazvala razaranje po život važnih moždanih centara i pritisak na mozak.

Džidić je, usljed teških povreda, preminuo 8. juna u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Piljug je bio u bijegu pa je za njim Federalna uprava policije, prema nalogu Kantonalnog suda Zenica, bila raspisala i međunarodnu potjernicu.