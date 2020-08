Pucao na goste kafića zbog glasne muzike, slavljenik pogođen u oko

Jedan muškarac povrijeđen je sinoć oko 23 sata kada je pogođen dijabolom iz vazdušne puške u restoranu na Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama do incidenta je došlo u jednom restoranu, kada je neko najvjerovatnije iz zgrade preko puta gađao ugostiteljski objekat, piše Blic.

Spekuliše se da je to bilo zbog glasne muzike, i to u doba kada usljed epidemioloških mjera restorani prestaju sa radom. Tom prilikom je 29-godišnji muškarac, koji je to veče slavio rođendan, pogođen ispod lijevog oka.

On je prevezen u Maksilofacijalnu kliniku.