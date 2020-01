Psihički rastrojen muškarac sjekirom lupao vrata na stanovima

Policija je uhapsila Nišliju starog 28 godina koji je u stanju psihičkog rastrojstva sa sjekirom u rukama, sinoć oko 19 časova oštetio troja vrata na stanovima u zgradi u Naserovoj ulici 9 u Nišu.

Stanari ove zgrade prijavili su nepoznatog muškarca kako ide sa sjekirom kroz zgradu, lupa na vrata i ispušta neratikulisane krike, nakon čega je policija intervenisala i privela ga. Tužilaštvo je konstatovalo da se radi o krivičnom djelu nasilničko ponašanje, a pošto se sumnja da se radi o psihički oboljeloj osobi, prebačen je u Specijalnu – psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici. Pretpostavlja se da napadač ima prijatelje ili rođake u zgradi i da je sumnjao da im se nešto desilo, pa je pokušavao da provali u stanove, kako bi im pomogao, ne znajući da su van grada.

U dva od tri stana na koja je lupao sjekirom, bilo je stanara koji se se zbog svega veoma uznemirili, piše Blic.

-Bio sam kod kuće u stanu sa suprugom i dvoje dece od 2 i 4,5 godina kada se oko 19 časova začulo agresivno lupanje na vratima. Pomislio sam da je neko promašio vrata, ili da je neko pokušao da provali u stan. U tom trenutku čulo se neartikulisano dranje i vrištanje iz hodnika – “upomoć spasite ih”, nešto u tom smislu. Onda je krenulo intenzivnije lupanje koje je prestalo na nekoliko minuta tokom kojih se čula lupa u drugim dijelovima zgrade. Nekoliko minuta kasnije, ponovo se začulo lupanje na našim vratima, dosta jako, i vrata su krenula da se cijepaju, priča Stefan Mršić, jedan od stanara čija je vrata uništio nepoznati napadač.

On kaže da je pozvao policiju, odmah poslije prvih udaraca, a potom još jednom kada je posumnjao da je nasrtljivac naoružan.

– Vidio sam sječivo od sjekire kada je probilo vrata, pozvao sam po drugi put policiju da im javim da je naoružan. Vrata su od lima i dosta su lagana, ali su izdržala udarce sjekirom. Inače, ko zna šta bi bilo. Policija je došla veoma brzo jer su ih zvale i druge komšije koje su ga vidjele kada je ulazio u zgradu sa sjekirom u rukama. Sve se završilo za desetak minuta. Vidio sam kroz rupu na prosječenim vratima policajce kako su naišli i savladali ga, Priča Mršić.

On kaže da ne poznaje napadača ali da je i on čuo priču da on navodno poznaje nekoga u zgradi i da je bio zabrinut za njihovu bezbijednost pa je pokušao da uđe u stan i da im pomogne.

-Sat vremena ranije šutirao je vrata stana na susjednom spratu. Vidio ga je komšija i otjerao ga. On se potom vratio sa sjekirom u rukama. Ušao je na drugi ulaz koji je povezan sa našom zgradom. Zvonio je na interfone ali ga niko nije pustio. Sačekao je da neko od komšija uđe u zgradu i tako je ušao. Sakrio je sjekiru sa strane, pored noge ali su ga komšije vidjele i pozvale policiju još tada, priča Mršić.

On je danas zamijenio vrata na stanu jer su bila oštećena u značajnoj meri. Na istom spratu polomljeno je staklo na vratima od hodnika, vjerovatno kada je napadač pokušavao da umakne policiji.