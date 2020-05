Provalnik upao u kuću preko terase, pa potegao nož: Izbo me, zovi policiju

Čula sam supruga samo kako je rekao: „Izbo me, zovi policiju“. Nemam predstavu koliko je to sve trajalo, meni je to bilo dugo kao vječnost.

Ovim riječima Nišlijka Maja K. opisuje dramatične trenutke koje je preživjela sa ukućanima, kada im je u noći između 19. i 20.maja u kuću u naselju Podvinik upao naoružani provalnik i izbo njenog supruga Dušana K. (35), nanijevši mu teške povrede opasne po život. On je prebačen u KC Niš gdje je njegovo stanje stabilizovano, dok policija intenzivno traga za razbojnikom, piše Blic. – Spavala sam u dječjoj sobi sa djetetom, dok je suprug je bio u spavaćoj sobi. Oko 4 časa iza ponoći čula sam neku lupnjavu iz dnevne sobe. Mislila sam da on pravi buku pa sam ga pozvala sam ga telefonom da vidim o čemu se radi. Bilo je kasno, pa mi se nije ustajalo iz kreveta. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je provalnik u našoj kući, iako su se provale dešavale često u naselju, ali nikad kada su stanari u kući. Bolje što nisam ustajala. Ovo je prvi put bilo da upadnu gdje neko živi. Muž se javio na telefon, kaže: „Ja spavam, ne lupam“. Onda smo zajedno čuli opet nešto da je lupnulo i sve je bilo jasno, počinje ispovijest Maja K., koja je još u šoku zbog svega što se desilo. Njen muž Dušan K. je otvorio vrata spavaće sobe što je čuo i provalnik. – Čuo da je nekog ima u kući, krenuo ka mom mužu. Pitao ga je: „šta hoćeš?“ Suprug mu je rekao: „Neću ti ništa samo izađi iz kuće“. Međutim, on je krenuo na njega da ga napadne, pa je suprug pokušao da se odbrani. Zatvorila sam vrata od sobe da ako krene kod nas, da ne može da uđe tu gdje nam je dijete, da probam da ga zadržim. Držala sam vrata i zvala odmah policiju. Tada sam čula supruga da je rekao da ga je provalnik izbo i da zovem policiju. Ja sam rekla da već pričam sa njima. Povalnik je pokušao da se vrati u dnevnu sobu odakle je ušao ali ga je suprug zadržao. Onda je krenuo za njim jer se sjetio da je imao nož, plašeći se da ne uđe kod nas u sobu. I on jeste krenuo ka nama ali sam ja nekako uspjela da ga zadržim vratima. Onda je krenuo u spavaću sobu gdje je izašao kroz vrata od terase i pobjegao, priča Maja K. Ranjeni Dušan K. je zatvorio vrata od terase kroz koju je pobjegao provalnik, došla je policija ubrzo i Hitna pomoć. Konstatovali su da je Dušan zadobio četiri uboda, rane su se nalazile na ramenu a jedan, najteži ubod, koji je oštetio plućnu maramicu, bio je ispod pazuha. Vrata od terase su bila zatvorena, razvalio ih je pajserom – Provalnik je htio je da skine TV, ali nije mogao pa je pokušao da ukrade kućište od kompjutera. Izvukao je sve kablove, vjerovatno je tada suprug otvorio vrata i prekinuo ga tu. Možda je bolje da nije otvarao vrata i da je on odnio to kućište ali ko zna da li bi krenuo poslije toga da obilazi druge sobe. Očigledno je iskusan, zna gdje pajserom da udari. Vidjela sam kasnije da su na kući do naše koja je prazna, otvorena vrata. Sigurno je prvo ulazio tu pa kad nije našao ništa, prešao je u našu kuću prreko terase. Vrata od terase su bila zatvorena, on ih je otvorio pajserom. Imao je kompletan alat kod sebe – šrafciger, klješta, dva ključa i taj pajser. Nije bio spriječen da pobjegne, mogao je da ode, međutim, on je krenuo na mog supruga. Suprugu je bilo u interesu samo da zaštiti najprije dijete, potom mene i na kraju sebe. On nije htio da se sukobljava. Moj suprug nije konfliktna ličnost, u životu se nije potukao – kaže M.K. Preživjeli veliki šok Maja K. kaže da je stanje njenog supruga u bolnici stabilizovano, da se osjeća dobro i da se stalno čuju telefonom: – Stalno smo na vezi, veliki šok smo preživjeli. Plašim se sama da budem, kod roditelja sam. Ovo niko nije pomišljao da može da se desi, pa se desilo. Ona apeluje na nadležne da pojačaju uličnu rasvjetu, jer je svuda mrak, kao i da se organizuju češće patrole, da bi se građani osjećali sigurnije.