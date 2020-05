Još ne mogu da se oporavim od šoka. Trenutno sam kod rođaka, bojim se da odem našoj kući, jer mi se stalno vraćaju slike užasa kroz koji smo prošli. Provalnik nam je upao u dom dok smo spavali. Jedva sam ga sprečila da uđe u dječju sobu, ali mog supruga je uspio da izbode nožem čak četiri puta.

Ovako, za "Novosti", počinje svoju ispovijest Nišlijka Maja K. u čiju kuću je, u noći između 19. i 20. maja, u naselju Podvinik upao naoružani provalnik koji je htio da ukrade televizor i kompjuter. Razbojnik je izbo njenog supruga Dušana K., nanijevši mu teške povrede opasne po život.

- Najprije sam mislila da suprug nešto traži u dnevnoj sobi, jer sam čula neko lupanje. Pošto je bilo četiri sata ujutro, mrzelo me je da ustajem, pa sam ga pozvala telefonom da pitam šta radi, ali on je rekao da spava i da ne lupa on. Pošto je i sam čuo buku, bilo nam je jasno da nam je provalnik u kući - govori ona.

Kada je njen suprug otvorio vrata od spavaće sobe, provalnik koji, kako kaže, nije imao više od 35 godina, niti je nosio masku, upitao ga je: "Šta hoćeš?"

- Suprug mu je rekao: "Neću ti ništa, samo izađi iz kuće." Međutim, razbojnik je napao Dušana, koji je pokušao da se odbrani. Zatvorila sam vrata od sobe, kako lopov ne bi mogao da priđe našem djetetu. Držala sam vrata i tada sam čula supruga kako mi govori da ga je provalnik izbo i da zovem policiju. Provalnik je pokušao da se vrati u dnevnu sobu, odakle je ušao, ali ga je suprug zadržao. Krenuo je ka nama, ali sam ja nekako uspjela da ga zadržim na vratima. Onda je otišao u spavaću sobu, pobjegao kroz vrata od terase - ispričala je Maja, koja još ne može da se smiri zbog stresa.

Dušan je sa povredama odmah prebačen u KC "Niš", a jedan od četiri uboda nožem oštetio mu je plućnu maramicu. Međutim, kako kaže njegova supruga, on se oporavlja i nije životno ugrožen. Policija još traga za provalnikom.

VRATA RAZVALIO PAJSEROM

- Provalnik je htio je da skine TV sa zida, ali u tome nije uspio, pa je pokušao da ukrade kućište od kompjutera. Izvukao je sve kablove, a vjerovatno je tada suprug otvorio vrata i prekinuo ga u pljački. Očigledno je iskusan lopov, zna gdje pajserom da udari. Vidjela sam kasnije da su na kući do naše, koja je prazna, otvorena vrata. Sigurno je prvo ulazio tu, pa kad nije našao ništa, prešao je u našu kuću preko terase. Vrata od terase su bila zatvorena, on ih je otvorio pajserom - kaže Maja.