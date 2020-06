Propusti na plinovodu okidač za eksploziju na pumpi kod Zvornika

Greške prilikom izvođenja radova na plinovodu na benzinskoj pumpi "Nešković" kod Zvornika mogle bi biti uzrok katastrofalne eksplozije do koje je došlo prošle godine, a u kojoj je poginuo državljanin Srbije Zoran Avramović, saznaje Srpskainfo.

Da se istraga u ovom slučaju vodi protiv dvije osobe potvrdili su nam i u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

"OJT Bijeljina je izdalo naredbu za sprovođenje istrage protiv M.P. i D.L. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo "stvaranje opanosti nepropisnim izvođenjem građevinskih radova", sa ciljem utvrđivanja uzroka eksplozije i eventualne krivične odgovornosti pojedinaca", rekli su za Srpskainfo u bijeljinskom tužilaštvu.

Prema saznanjima ovog portala, M.P. i D.L. su bili zaduženi za izvođenje radova na plinovodu.

"Osim toga, oni su trebali raditi i na izradi zaštite tog plinovada, pa se postavlja pitanje da li su ti radovi izvedeni u skladu sa zakonom i svim propisima, jer je tu došlo do velike ekplozije", pojasnio je izvor blizak istrazi.

On je dodao da će dalja istraga utvrditi šta se tačno desilo i da li se mogla izbjeći ta katastrofa.

Eksplozija na benzinskoj pumpi u blizini graničnog prelaza Šepak kod Zvornika desila se 23. decembra prošle godine.

Sve je počelo kada je automobil jednog mještanina, koji je bio parkiran na pumpi, krenuo unazad, prešao preko ivičnjaka i udario u točilicu za gas.

Taj trenutak, ispostaviće se kasnije, bio je okidač za katastrofu.

Svjedoci su primjetili da je cijev za točenje plina oštećena, a da se u vazduh ispušta velika količina gasa. Osim plina, najvjerovatnije je došlo i do curenja azota, jer se samo nekoliko minuta kasnije napravila prava dimna zavjesa, koja je "progutala" pumpu.

"Za samo nekoliko minuta pumpa se skoro nije vidjela od plina koji je curio. Neki vozači su se zaustavljali i vraćali unazad, a neki su čak prolazili kroz taj plin. Sigurno je skoro 40 minuta curio plin", ispričao je tada Alija Alić, koji je posmatrao nesvakidašnju scenu.

Potom su stakla na pumpi počela da se lede. Vrata više nije bilo moguće otvoriti, tako da su radnici praktično ostali zarobljeni na pumpi. Oni su razbili prozore na zadnjem dijelu pumpe i tako se spasli.

Iz gustog, bijelog dima, u jednom trenutku počeo je da dopire zvuk turiranja automobila. Očevici su ispričali da je zvučalo kao da neko dodaje gas. A onda, prasak! Vatra, dim, prašina i ljudi koji pomahnitalo bježe.

Eksplozija je bila toliko snažna da je vrata na susjednim kućama izbila iz štoka. Letjele su cigle, dijelovi građe, a bijeli dim, zbog kog se ništa nije vidjelo do prije nekoliko trenutaka, zamijenio je gusti, crni.

Pumpa je bila sravnjena sa zemljom, a u ruševinama je pronađena tijelo Zorana Avramovića iz Srbije. Više radnika i slučajnih prolaznika je tom prilikom povrijeđeno.

Rođak pokojnog Avramovića je ispričao da je Zoran došao u rodni kraj kako bi s najbližima proveo novogodišnje praznike. Tog jutra ispred pumpe je zaustavio automobil kako bi vidio šta se dešava i da pokuša pomoći ljudima.

"Zoran je prešao most na Šepku da natoči gorivo i to je učinio na prvoj benzinskoj pumpi, čim se prođe granični prelaz na strani BiH. Umjesto da se vrati nazad, vidio je da se nešto dimi i krenuo ka drugoj pumpi. Ljudi su iz tog pravca bježali, a on je prišao da vidi šta se dešava. Možda je mislio da može da pomogne, ko zna. Uglavnom, izašao je iz kola i krenuo još nešto više od dvadesetak metara kada je eksplodiralo. Nije mu bilo spasa", ispričao je njegov ujak.

Prijeti do 15 godina robije

Prema krivičnom Zakoniku Republike Srpske, ako odgovorno lice koje pri projektovanju, rukovođenju ili izvođenju građevinskih radova, gradnji mostova ili puteva ili kakvoj drugoj gradnji, postupi protivno propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Ako je djelo učinjeno nehatno, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a ukoliko je usljed djela nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od tri do 15 godina, piše u zakonu.