Pronađen telefon čiji sadržaj nije vještačen: Novi dokazi u slučaju krvoprolića

Apelacioni sud u Nišu ukinuo je rješenje Višeg suda kojim je odbijena optužba protiv Maje Bađikić (26).

Ona se tereti da je zajedno sa Davorom Pernićem (35), iz ovdašnjeg Jabukovca, na salašu u zaseoku Velja Vratna između 7. i 9. avgusta prošle godine hicima iz vatrenog oružja ubila Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53).

Sud je naložio da se slučaj još jednom preispita.

Kako pišu Novosti, pojavio se novi detalj, koji do sada nije bio poznat javnosti – još jedan mobilni telefon – čiji sadržaj – nije vještačen. Uz to, u dopisu Apelacionog suda doslovce se navodi da je “nedopustivo da se donese ovakva odluka i to prije ispitivanja svih dokaza”.

Viši sud u Negotinu je odbacio optužnicu VJT uz obrazloženje “da su njihovi dokazi kontradiktorni”, iako je nedvosmisleno ustanovljeno “da je četvoro ljudi ubijeno hicima iz dvije vrste oružja”, kao i “da su nedaleko od mjesta zločina pronađeni opušci od cigareta, na kojima je pronađen DNK trag Maje Bađikić”.

Ovo je, inače, već drugi put da je Viši sud vratio optužnicu VJT protiv Bađikićke. Iz izvora bliskim istrazi navode “da je nezapamćeno da u ovakvom predmetu glavni pretres ne otpočne ni nakon godinu dana od masakra kod Jabukovca”.

Nakon ovakvog razvoja događaja očekuje se da bi suđenje u ovom slučaju mogao da preuzme Viši sud u Zaječaru.

Tužilaštvo je teretilo Bađikićevu da je ubila Draganu Jozeljić, a zajedno sa Pernićem i Raju Kazimirovića. Davoru se na teret stavljaju i ubistva Dragice Kazimirović i Ljubinke Oprikić.