Prolaznicima pokazivao polni organ pa završio s lisicama na rukama

Muškarac iz Velike Gorice koji je, kako sumnja policija, u više navrata na ulici pokazivao spolovilo identifikovan je i uhapšen.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radilo o pet krivičnih djela koja su počinjena u februaru i martu ove godine. Muškarac je hrvatski državljanin rođen 1991. godine. Policiji je bio poznat od ranije, a utvrđene su osnovne sumnje zbog počinjenja krivičnih djela bludne radnje i seksualno uznemiravanje.

"Nakon prijava građanina započeli smo izvide, kriminalističko istraživanje koje je završeno 8. ožujka. Tada je osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku. Daljnji posao je na Državnom odvjetništvu koji će procesuirati slučaj", izjavio je pomoćnik načelnika PP Velika Gorica Ivan Stuparić za "Kronike Velike Gorice".

"Ova kaznena djela su počinjena tijekom veljače i ožujka ove godine, a prvu službenu prijavu smo dobili prije 15-ak dana. Nažalost, ovo sve što se događalo ranije ljudi nisu ni prijavili policiji. To je otegotna okolnost da smo mi raznim kanalima i izvorima došli do saznanja da se nešto događa. Svi su nešto znali, ljudi su to međusobno komunicirali, ali nitko nije izvijestio policiji. Ljudi su se obratili medijima, pisali po društvenim mrežama i forumima, ali nitko nije prijavio nama", dodao je.