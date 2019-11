Rade Drljača (24) je tokom kriminalističke obrade priznao da je ubio Brunu Rolda (53) u napuštenoj kući u centru Banjaluke, a zatim zapalio njegovo tijelo, saznaje Srpskainfo.

Prema informacijama portala SrpskaInfo, Drljača je bez nekog konkretnog razloga napao nesretnog čovjeka i počeo ga tući, a zatim ga ubo čakijom u vrat.

Osim Drljače, zbog ubistva su uhapšeni i Slobodan Krnetić (33) i Boris Zorić (33). Svi oni su poznati kao uživaoci opojnih droga, ali i po krivičnim djelima. Drljača je bio uhapšen i zbog pokušaja ubistva svoje bake.

Nakon kriminalističke obrade, oni su juče predati u nadležnost Tužilaštva. Nakon ispitivanja, tužilac je danas predložio da se odredi jednomjesečni pritvor za tri osobe zbog sumnje da su ubili Rolda.

Rade Drljača, Slobodan Krnetić i Boris Zornić osumnjičeni su za ubistvo, a Drljača i za paljevinu.

"Oni su osumnjičeni da su 25. novembra u periodu između dva i četiri sata u Ulici Vase Glušca, nakon verbalnog sukoba sa Roldom, njemu nanijeli više povreda po grudima i vratu. Zatim je Drljača nožem u vrat ubo nesretnog čovjeka. Od ove povrede Roldo je preminuo, a Drljača je zapalio kuću", rekli su banjalučkom tužilaštvu.

Alkohol

Ubistvo Rolda se odigralo u kući u Ulici Vase Glušca broj 8, u noći između nedjelje i ponedjeljka.

"Pretpostavlja se da su oni konzumirali alkohol ili droge i tada je Drljača napao Rolda. On ga je udarao rukama i nogama i nanio mu više povreda po čitavom tijelu, a zatim mu čakiju zabio u vrat. Da bi prikrio ubistvo, Drljača je potom zapalio tijelo nesretnog Rolda, kao i kuću u kojoj se to sve desilo", pojašnjava sagovornik.

U toj napuštenoj kući, osim Rolda i Drljače, bili su u Krneta i Zorić, koji su to sve posmatrali.

"Oni najvjerovatnije nisu ni pokušali spriječiti ubistvo. Sumnja se da su i oni nekoliko puta udarili Rolda i prijetili mu. Međutim, juče je trajala njihova kriminalistička obrada, pa nije bila poznata tačna njihova uloga u ovom ubistvu. Moguće da će odgovarati za prikrivanje, jer nisu to prijavili policiji", pojasnio je izvor Srpskainfo.

Obdukcija

To što je Drljača zapalio tijelo i kuću nije mu pomoglo da prikrije tragove.

"Policija je ubrzo došla do informacija da bi on mogao biti povezan s ubistvom, a tokom ispitivanja u policiji on je sve to i priznao. Osim priznanja, nađeni su i određeni materijalni dokazi koji ga povezuju s ubistvom", istakao je izvor.

Da se ubistvo odigralo na ovaj način potvrđuju i rezultati obdukcije, koja je obavljena u Zavodu za sudsku medinicu Republike Srpske.

"Upravo rezultati obdukcije su bili ključni u ovoj istrazi. Na početku je sve izgledalo kao da je riječ o nesretnom slučaju. Međutim, obdukcijom je utvrđeno da nije bilo tragova gušenja dimom, a to znači da je žrtva bila mrtva prije požara", pojasnio je izvor iz istrage.

Sagovornik SrpskaInfo kaže da je zatim utvrđeno da je Rold imao povrede kostiju lobanje, kao i rebara, ali da je smrtonosni udarac bio čakijom u vrat.

Izboden nožem

Zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Brune Rolda uhapšen je i Boris Zorić. On je i prije mjesec dana punio stupce crne hronike, jer ga je tada nožem u centru Banjaluke izbo Zlatko Vidović.

Tada je takođe objavljeno da su obojica od ranije poznata policiji po brojnim krivičnim djelima, ali i po tome da su korisnici opojnih droga.

Ovaj incident se desio u Vidovićevom stanu, a Zorić je sa teškim povredam uspio izaći ispred zgrade, te pozvati Hitnu pomoć.