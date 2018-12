Priveden Davor Dragučević, jedan policajac povrijeđen

Davor Dragičević uhapšen je jutros na banjalučkom Trgu Krajine. Razlog je to što se nije odazvao u službene prostorije iako je pozvan na saslušanje zbog ugrožavanja bezbjednosti.

Tokom dana privedeno je još nekoliko osoba zbog ometanja rada policije. Jedno vrijeme u policiji je provela i majka pokojnog Davida Dragičevića. Komunalci su uklonili oznake i simbole. Satima je na Trgu bio pravi haos. U nekoliko navrata situacija je izmicala kontroli. Do naguravanje policije i pristalica ove grupe došlo je više puta. A jedan policajac je povrijeđen. Zadobio je povrede glave.

"Zbog činjena prekršaja i činjenja prekršaja o javnom redu i miru i Zakona o javnom redu i miru i Zakona o javnom okupljanju te dokumentovanja određena lica su dovedena u službene prostorije i sve uz nadzor okružnog tužilaštva banjaluka. Jedan policijski službenik zadobio je povred i prevezla ga je hitna pomoć u UKC RS, policajci su preduzeli mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta koje je nanijelo tjelesne povrede policijskom služebeniku, a pripada grupi "Pravda za Davida"", istakla je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.

Policija je sa Trga udaljila i nekoliko građana koji su ih ometali tokom obavljanja službene dužnosti. Ali i PDP-ovog poslanika Draška Stanivukovića koji je danas hapšen čak dva puta.

I to nakon što je došao na trg sa makazama i presjekao policjsku traku kako je rekao - svečano. Tokom privođenja od Stanivukovića nije htio da se udalji njegov stranački šef Branislav Borenović. Poručio je da je to uradio, jer je htio da ga zašititi. O svim dešavanjima PDP-ovci će i na vanrednoj sjednici Predsjedništva koja je zakazana za večeras.

"Baš me briga samo mislim da sad ide ova borba sad malo pozivamo svi mi ljude još više da dođu da podrže. To su obični foleri, da se ja plašim folera, odoh odmah na Trg, evo 250,500 KM, ih jesu me nasikrali, ne interesuje me", istakao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NSRS.

O dešavanjima u Banjaluci imao je šta da kaže i Vukota Govedarica. Iz Brčkog je pozivao nadležne institucije da sve privedene puste na slobodu. Reaguju i u Udruženju veterana "Panteri". Smatraju da je odavno sve poprimilo političke obrise. Insistiraju da ubistvo bude rasvijetljeno, ali da ta borba kako kažu ne smije ugasiti Republiku Srpsku.

"Treba vratiti istragu o ubistvu u institucije sistema, to ubistvo može razriješiti samo policija Republike Srpske i tužilaštva. Udruženje je stava da sve treba da protekne u miru", istakao je Petar Cvjetinović, Udruženje veterana "Panteri".

Poziva na mir bilo je i na Trgu u više navrata. Okupljeni su se udaljili nakon što je policija megafonom pozvala da se raziđu. Skup na koji su pozivali u 18 časova održali su ispred Hrama Hrista Spasitelja. A tamo im je majka nastradalog Davida Dragičevića poručila da se večeras raziđu, da ne želi da ih poziva na Trg i da će se i sutra okupiti u crkvenoj porti.