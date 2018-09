Priveden bivši zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH

Bivši zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima završio je u pritvoru zbog sumnji da je zloupotrijebio položaj.

SIPA ga je privela po nalogu Tužilaštva, a sumnja se da je uzimao mito od stranih državljana, za koje su vođeni postupci u vezi sa boravkom u BiH.

Još nisu poznati svi detalji, ali je navodno Izet Nizam protivzakonitim djelovanjem ostvario pozamašnu imovinsku korist. Jutros su pretresena i tri stana, koja su u njegovom ili vlasništvu njegovo porodice.

U SIPI i Tužilaštu još ne otkrivaju šta je pronađeno pretresom, ali su već jutros potvdili da se Nizam sumnjiči za djela počinjenja između 2011. i 2015. godine.

"Dok je obnašao dužnost zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima, protivzakonitio uzimao novac, robe i suluge, od stranih državaljana i osoba za koje su vođeni postupci, u vezi sa boravkom stranaca i drugim statusnim pitanjima, kako bi zlopotrebom položaja, pogodovao donošenju odluka u korist navedenih osoba", istakao je Boris Grubesić, portparol Tužilaštva BiH.

Nizama je navodno prijavila grupa stranih državljana, od kojih je uzimao novac za određene protivusluge u BiH, a radi se mahom o državljanima Srbije, Crne Gore i Turske. Izet Nizam bio je zamjenik u vrijeme dok je direktor Službe za poslove sa strancima bio Dragan Mektić.

Upravo iz tog perioda datiraju djela, koja su rezultirala jutrošnjim privođenjem. Nakon što se istragom utvdi da li su opravdane sumnje u zloupotrebu položaja, trebalo bi da bude jasnije da li je i ko znao da su postojale unutara službe za poslove sa strancima na čijem je čelu bio aktuleni ministra bezbjednosti. Mektić tvdi da nije imao pojma šta je radio njegov zamjenik.

"To je on imao privatnu komunikaciju sa licima, ja kažem ja koliko znam, niti mene intersuje njegova privtan komunikacija. A koliko je meni poznato nema to veze sa službom", istakao je Dragan Mektić, ministra bezbjednosti BiH.

Nakon privođenja u Agenciju za istrage i zaštitutu, saslušanje bivšeg direktora Službe za poslove sa strancima nastavljeno je i u Tužilastvu BiH. Tek nakon što ga ispita i nadležni tužilac biće poznato da li će ostati u pritvoru ili će se braniti sa slobode.