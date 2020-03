Direktor Informativno-poslovnog centra /IPC/ "Kozarski vjesnik" Zoran Sovilj izjavio je danas da su u posljednje vrijeme počeli napadi na njega kao direktora medija i na sam medij.

"Uglavnom je to posredstvom društvenih mreža, ali u te napade su uključeni neki političari odnosno narodni poslanici. Nakon određenih tekstova i reakcija redakcije 'Kozarskog vjesnika' na napade narodnog poslanika Milana Tubina /SDS/ na zvaničnoj Fejsbuk stranici 'Kozarskog vjesnika' upućene su ozbiljne prijetnje meni kao direktoru uz ozbiljno upozorenje u kojem me pita da li sam zaboravio šta mi je bilo sa stanom, jer je bilo davno pa sam se opustio", rekao je Sovilj na konferenciji za medije u Prijedoru.

On je podsjetio da mu je 2001. godine miniran stan u kojem je boravio, ocjenjujući da je to bio pokušaj ubistva.

"Kada vas danas neko podsjeti na to i pita da li ste to zaboravili i opustili se, to je naravno direktna prijetnja i ugrožavanje bezbjednosti i naravno da čovjeku nije svejedno", naveo je Sovilj.

On je dodao da je prijetnju prijavili policiji.

"U vremenu u kojem živimo, u kojem ima raznih patoloških slučajeva, raznih bolesnika i lako potkupljivih ljudi, moje kolege su izrazile zabrinutost i ni oni se više ne osjećaju sigurno", naglasio je Sovilj.

On je rekao da nema problem s tim da svako ko je javna ličnost i ko obavlja javnu dužnost bude izložen sudu javnosti, uključujući i kritiku svake vrste, ali ima problem s prijetnjama.

Sovilj je naveo da politička stranka, koju predvodi Tubin, još nije platila dug "Kozarskom vjesniku" za oglašavanje u predizbornoj kampanji za opšte izbore 2018. godine.

Portparol Policijske uprave Prijedor Vesna Pačariz potvrdila da je da je Sovilj prijavio slučaj policiji i da je u toku utvrđivanje navoda iz prijave.