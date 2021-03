Prijedor - Seksualno uznemiravao maloljetnicu

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv B. M. iz tog grada kojom se tereti za polno uznemiravanje tada 14-godišnje kćerke od S. Ć. s kojom je bio u emotivnoj vezi.

Kako se navodi u optužnici cijeli slučaj se odigrao u avgustu 2017. godine u stanu B. M., dok je djevojčica boravila kod njega.

- Optuženi je iskoristio priliku dok su bili sami u stanu. Prišao je djevojčici, dok je ona sjedila na balkonu, i počeo je grliti, ljubiti po obrazu i vratu, dok je obje ruke držao na njenim butinama - navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da je to kod maloljetnice izazvalo strah, neprijatnost i osjećaj poniženosti, zbog čega mu je rekla da prestane sa tim i da se pomjeri od nje.

- On je na to rekao da ide spavati u sobu i pozvao ju je da ide sa njim. Djevojčica je to odbila i on se udaljio od nje i maloljetnica je izašla iz stana - piše u optužnici, koju je potvrdio Osnovni sud u Prijedoru.