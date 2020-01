Pretukao majku i babu pred djecom zbog nasljedstva

Bojan Bonić (32) iz Biskuplja kod Velikog Gradišta, uhapšen je zbog sumnje da je 8. januara izvršio nasilje u porodici.

On se tog dana, oko 16:00 časova, u svojoj porodičnoj kući posvađao sa majkom Suzanom (51) i babom Goricom (72), austrijskom penzionerkom, jer nisu htjele da mu prepišu kuću, kombi i putnički auto „audi“.

Bjesan zbog toga, on je majku udario nekoliko puta pesnicom u glavu, zbog čega je ona pala na pod. Na pod je pala i njegova baba koju je gurnuo kad je pokušala da zaštiti kćerku. Onda ih je obje uhvatio za kosu i vukao po podu. Kad su uspjele da se oslobode, one su pobjegle u sobu i zaključale se, ali je on nogom razvalio vrata. Poslije toga je otišao, kako bi svoje dvije kćerke iz razvedenog braka, koje su prisustvovale cijelom događaju, odveo kod njihove majke u Veliko Gradište.

Pri povratku je svratio u policiju i prijavio da su ga majka i baba napale. Međutim, policija je na licu mjesta zatekla povređene i uplakane žene, pa je uhapsila napadača. Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova i biće priveden kod osnovnog javnog tužioca na saslušanje.

Bojan je i 2016. godine bio osuđen zbog nasilja u porodici, nad tadašnjom suprugom. Osuđen je na godinu dana zatvora, uslovno na dve godine.

Pročitajte još:

Ljudi normalno prolazili pored leša u Kragujevcu

Ugledni doktor nauka pucao na suprugu pred djecom uoči Božića

Eksplodirao kamion na putu, vozač pukom srećom spasao glavu

Muškarac prerezao sebi vrat pred očima prolaznika

Pijan vozilom usmrtio majku i njenu kćerkicu

Izbo Kristinu 88 puta jer je saznao da je trudna sa drugim muškarcem