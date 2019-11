Pretučen sekretar opštinskog odbora SNS-a

Gavrilo Kovačević, član veća gradske opštine Zemun i sekretar opštinskog odbora Srpske napredne stranke pretučen je u Zemunu, kada su ga ispred zgrade u kojoj živi napali bejzbol palicama.

Napad se desio jutros oko 8 časova, a policija je na lice mjesta izašla vrlo brzo. Kako je rečeno, utvrđuje se da li je ovaj napad politički motivisan.

Kovačević je rekao da je uvijek bio građanima na raspolaganju i da se nikome nije zamjerio, te da ne zna koji bi bio motiv napada.

Vesić: Šokirani smo napadom, pronaći počinioce

Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je u Urgentnom centru člana Gradskog veća iz SNS i rekao da očekuje da policija pronađe počinioce i privede ih pravdi, kao i da se nada da ovaj napad nije politički motivisan.

- Kovačević je jedan od najboljih članova Gradskog vijeća, čovek koji je dao veliki doprinos konsolidaciji gradskog budžeta i u tome da Grad ima dovoljno novca da može da finansira projekte koji su neophodni za njegov dalji razvoj i građane. Nikada nije propustio nijednu sednicu Veća, veoma je odgovoran i odaziva se na svaki poziv građana da im pomogne - naveo je Vesić i dodao da su zato svi šokirani time da je upravo on bio meta napada.

Vesić je rekao da ne želi da prejudicira šta može da bude motiv napada i dodao da očekuje da policija hitno pronađe počinioce napada i ko ga je naručio jer, kako kaže, očigledno postoji inspirator ovog zločina. Kako je rekao, ono što je indikativno to je da se "ovaj bezumni čin" dogodio poslije nedjelja i mjeseci pozivanja na nasilje i netoleranciju u našem društvu.

- Ne prođe dan da se ne poziva na nasilje i očigledno je ovo samo još jedan djelić te ružne atmosfere koja se stvara u našem društvu. Ne prejudiciramo ništa. Nadamo se da ovaj zločin nije politički motivisan i očekujemo da policija pronađe krivce i privede ih pravdi i tada ćemo moći da kažemo nešto više, a do tada stojimo uz našeg kolegu i pomoćićemo, i opština Zemun i Grad Beograd, da se naš kolega što prije vrati na posao i nastavi da radi za građane", rekao je Vesić. On je pokazao fotografije povrijeđenog Kovačevića koje, dodao je, pokazuju na šta danas liči Srbija i kako se stvara atmosfera netolerancije u našem društvu. "To je nešto što svi ljudi treba da zapamte jer ovo ne sme da se dešava - poručio je Vesić.

On je Kovačevića obišao zajedno sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem i drugim predstavnicima grada Beograda.

