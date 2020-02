Preminuo heroj iz Visokog: Golim rukama savladao svirepog ubicu Nedima Fejzića

Visočanin, čiji je herojski čin zapamtio cijeli region prije tačno deset godina, napustio nas je juče u 61. godini.

Smajo Kapo, čovjek čija je nesebičnost i hrabrost spasila brojne ljudske živote tokom masakra u Hlapčevićima 14. maja 2010. godine, kada je golim rukama savladao ubicu Nedima Fejzića, koji je tog dana, u krvavom pohodu, ubio tri, a ranio sedam osoba.

Fejzić je umro 2018. godine u Psihijatrijskoj klinici Sokolac.

Za brojne medije koji su posvetili pažnju ovim slučajevima Smajo je tada govorio da nikada neće zaboraviti pomahnitali pogled ubice.

- Došao sam s posla i u tom je dotrčao mladić iz sela vičući “Smajo, pomagaj, sve će ih poklat’!” Uzeo sam drveni kolac i krenuo za njim prema kućama Rožajaca i mog stričevića Saliha Kape, ne znajući šta se dešava. Tamo sam vidio Fejzića kako kleči s nožem u rukama dok nedaleko od njega gori Salihov auto. Kada me vidio, krenuo je prema meni mašući nožem. Ostali smo on i ja, licem u lice, dok je komšija Haris iz susjedne kuće djecu koja su se igrala u blizini sklonio na sprat kuće i zaključao ih. Gledao me s nevjerovatnim bijesom u očima, a snagu s kakvom sam se susreo u sukobu s njim nikada nisam vidio - opisao je tada Kapo.

- Koliko god sam kolcem odbijao njegove napade, on nikako nije uzmicao i stalno je vitlao nožem. Činilo se kao da ga nijedan udarac ne pogađa i već sam počeo gubiti nadu da ću ga savladati. Tad se pojavio policajac, koji je mnogo krupniji građom od mene, i nas dvojica smo ga jedva savladali. Nosao nas je k’o da smo djeca, a uopšte nije krupne građe - posvjedočio je Kapo prije deset godina.

Smajo Kapo, heroj iz Hlapčevića, preminuo je 4. februara 2020. godine u 61. godini. Sahrana ovom hrabrom čovjeku krenuće u četvrtak, 6. februara 2020. godine.

Pročitajte još:

Žele da ostanu u Srpskoj: Dario i Andrej iz Novog Grada pokrenuli vlastiti biznis

Pozlilo vozaču autobusa koji je prevozio djecu: Udario u zaštitnu ogradu

Crveno upozorenje za BiH zbog olujnih udara

Bila im je rob: Nenad i Mileva devet mjeseci držali i mučili Jelenu

Šta ne biste smjeli raditi prije seksa

Pogledajte vilu koju su kupili Megan i Hari u Kanadi

Kako da sami prekontrolišete štitnu žlijezdu?

Vic dana: Za rođendan hoću pušku!