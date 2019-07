Preminuo akademik Nikola Hajdin

Akademik Nikola Hajdin preminuo je danas u Beogradu u 96. godini, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umetnosti /SANU/.

Čuveni srpski inženjer, mostograditelj i dugogodišnji predsjednik SANU Hajdin rođen je 4. aprila 1923. godine u Vrbovskom u Kraljevini SHS /današnja Hrvatska/.

Hajdin je za dopisnog člana SANU izabran 1970, a za redovnog 1976. godine.

Potpredsjednik SANU bio je od 1994. do 2003. godine, a predsjednik SANU u tri mandata - od 2003. do 2015. godine.

Bio je profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, ali i gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi /ETH/ u Švajcarskoj i inostrani član nekoliko akademija - Slovenačke akademije znanosti i umjetnosti, Nacionalne akademije Atine, Evropske akademije nauka, umjetnosti i literature sa sjedištem u Parizu, Evropske akademije nauka i umjetnosti sa sjedištem u Salcburgu i Evropske akademije nauka u Liježu, kao i član brojnih stručnih udruženja i komiteta.

Za počasnog doktora Nacionalnog tehničkog univerziteta Atine izabran je 2000. godine.

Akademik Hajdin dao je značajan doprinos u naučnoj oblasti koja se odnosi na primjenu numeričkih metoda u Teoriji elastičnosti i Teoriji konstrukcija, kao i na radove iz Teorije tankozidnih nosača.

Naučni opus akademika Hajdina obuhvata više od 230 radova, od kojih je približno polovina objavljena u inostranstvu u najuglednijim časopisima.

Hajdin je veoma cijenjen kao autor čitavog niza čeličnih i betonskih konstrukcija.

Iz velikog opusa ovih ostvarenja izdvojeni su željeznički most sa kosim zategama preko Save u Beogradu, drumski most sistema grede sa kosim zategama preko Dunava u Novom Sadu, lučna brana "Glažnje" u Makedoniji i veliki most sa kosim zategama preko Visle u Poljskoj.