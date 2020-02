Predojević o incidentu sa Tubinom: "Udario me po lijevom obrazu"

Predsjednik Boračke organizacije grada Prijedora Zoran Predojević rekao je novinarima da je narodni poslanik Milan Tubin došao u njegovu kancelariju i ošamario ga desnom rukom po lijevom obrazu.

Predojević kaže da ga je Tubin prvo pozvao telefonom i pitao ga zašto član predsjedništva ove organizacije i odbornik SDS u Skupštini grada Prijedora Slavko Švraka na jučerašnjoj sjednici Skupštine grada nije glasao za skidanje s dnevnog reda prijedloga mišljenja o inicijativi za osnivanje opštine Kozarac.

– Ja sam rekao da Švraka predstavlja SDS, a ne Boračku organizaciju. On je rekao “ja od ovog momenta idem lično protiv tebe, za pola sata će sve vijesti objaviti kako je predsjednik BO iz Prijedora za odvajanje Kozarca”. Ja mu kažem “nemoj to raditi, prozvaću ti i djeda” i da lično milsim da je Švraka veći patriopa od 50 odsto članova SDS. On je spustio slušalicu – priča Predojević.

Dodaje da je Tubin potom došao u njegovu kancelariju.

– Ja ulazim u kancelariju i on meni kaže, “kome ti prijetiš”, ja mu kažem “nikom ja Milane ne prijetim, ja sam tebi odgovorio na tvoje pitanje”. I on uze desnom rukom udari, i ja sam njega zakucao u ćošak. Ja mu kažem sram te bilo 30 godina sam stariji od tebe – priča Predojević.

Dodaje da su potom u kancelariju utrčali sekretarica i radnik i stali između njih.

– Onda je bilo verbalnih priča, ali sigurno nisam vrijeđao, on mene jeste. Ja sam mu rekao pričekaj, sjedi pet minuta ovdje i sačekaj. Nije to uradio krenuo je napolje, psovao majku, vrijeđao me, govorio izdajniče – tvrdi prvi čovjek Boračke organizacije iz Prijedora.

Naveo je da Boračka organizacija prati rad Skupštine grada Prijedora i da među odbornicima, osim Švrake, ima još svoje članove Ranka Kolara i Gorana Dragojevića, te da nikad nijedan od njih nije glasao ni za šta što se protivi interesu boračke populacije.

Iz Policisjke uprave Prijedor potvrdili su da su danas u 11.35 primili prijavu da je u prostorijama Bračke organizacije grada Prijedora fizički napadnut Z.P.

– Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i potvrdili su navode prijave. Postupak utvrđivanja okolnosti po zaprimljenoj prijavi je u toku – izjavila je portparol Policijske uprave Prijedor Vesna Pačariz.