Predložen pritvor za Ramiza Drekovića

Predložen je pritvor za Ramiza Drekovića, nekadašnjeg komandanta Četvrtog i Petog korpusa Armije BiH, osumnjičenog za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti. Drekovića Tužilaštvo tereti da je naredio granatiranje Kalinovika tokom 1995. godine, dok je bio na čelu Četvrtog korpusa.

SIPA je uhapsila Drekovića rano jutros u njegovom stanu u Sarajevu. Na ispitivanju u Tužilaštvu, osumnjičeni je negirao optužbe.

"Nakon izdane komande, artiljerijske jedinice Armije RBiH izvršile su granatiranje iz artiljerijskih oruđa velike razorne moći u više navrata tokom mjeseca maja i juna '95. godine, te je usljed eksplozija granata ubijeno dijete u dobi od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više odraslih osoba, te granatiranjem prouzročeno veliko razaranje imovine i objekata," rekao je Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Sud BiH će na sutrašnjem ročištu da se izjasni o tome da li će Drekoviću biti određen pritvor. Njegov advokat poručuje - hapšenje mog klijenta je nezakonito, što ćemo i dokazati.

"Po nama, ovo je čista zloupotreba od strane postupajućeg Tužilaštva, iz razloga što je Tužilaštvo bilo dužno da provjeri sve činjenice i navode i što je bilo dovoljno da ga ovdje pozove da se izjasni. Dalje, Tužilaštvo svojim istupima krši princip pretpostavke nevinosti, iznosi činjenice iz radnje krivičnog djela za koje se sumnjiči, a na koje gospodin Dreković nije imao mogućnost još uvijek da se izjasni," rekao je Kadrija Kolić, advokat Ramiza Drekovića.

Slučaj protiv bivšeg generala Armije BiH je na čvrstim nogama i očekujemo da optužnica ubrzo bude podignuta - uvjereni su u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Ipak, kažu da je najbitnije da Sud odredi mjere pritvora, jer smatraju da se radi o licu koje može da ima uticaj na svjedoke.

"Nadamo se od onakvog Suda, nažalost, kakav jeste - da će biti potvrđena optužnica i nadamo se da će biti određen pritvor kako bi se moglo u miru doći do te optužnice i na kraju do samog sudskog procesa, da se izvede do kraja, da bude ono što zaslužuje - a to je osuđujuća presuda," kaže Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RS.

Dreković je prošlog aprila u Bihaću učestvovao na skupu podrške Atifu Dudakoviću, njegovom nasljedniku na čelu Petog korpusa. Protiv Dudakovića je krajem oktobra potvrđena optužnica za ratne zločine protiv Srba u Krajini.