Predao se Srbin na kojeg je pucala kosovska policija

Srbin Z.M. (43) iz sela Vuča u opštini Leposavić predao se pripadnicima kosovske regionalne policije Mitrovica sjever. On je to učinio u prisustvu advokata, a u bjekstvu je bio od utorka uveče kada je jedan pripadnik pogranične pogranične policije pucao u gume kombija koji je on vozio u mjestu Popovce kod Leposavića zato što nije stao na njihov znak radi redovne saobraćajne kontrole.

Portparol Regionalne KPS-a kaže da po nalogu javnog tužioca osumnjičenom nije određen pritvor već će se braniti sa slobode. - Slučaj će se voditi u redovnoj proceduri od strane pripadnika pogranične istražne jedinice - rekao je Radović i dodao da "zbog napada na službeno lice istragu nastavlja i istražna jedinica Mitrovica sjever". Prema njegovim riječima protiv policajca koji je pucao u gume kombi vozila kragujevačkih registarskih tablica vlasnika Z.M vodi postupak policijski inspektorat Kosova.