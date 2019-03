Požar u krugu "Incela" pod kontrolom

Požar koji je sinoć izbio na odlagalištu piljevine i drvne sječke u krugu Incela danas je pod kontrolom i nema opasnosti po građane i okolne objekte.

Oko 200 hiljada litara vode bilo je potrebno za smirivanje vatre. Na pozarištu dežuraju dva vatrogasna vozila i četiri vatrogasca. Komandir vatrogasne jedinice Banjaluka Miroslav Malinić kaže da im je vjetar otežao borbu sa vatrom i da će vatrogasci ostati na terenu koliko god to bude potrebno, ali da još ne zna kada će biti potpuno ugašen.

"Sad trenutno vidite iza mojih leđa da samo imamo nekakva tinjanja piljevine. Uglavnom, nema otvorenog plamena i nema mogućnosti da se ovaj požar proširi. Dopunjavali smo se van kruga Incela, u okolini gradskog olimpijskog bazena. Hidrantska mreža ovdje nije imala dovoljan pritisak, čak neka hidrantska mreža nije ni radila, tako da nam je to stvaralo dodatne probleme," rekao je Malinić.

Policija će moći da obavi uviđaj tek nakon gašenja požara, kada će biti istržen uzrok.

U protekloj noći, sa vatrom su se borila 24 vatrogasca, a pomagalo im je i dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbanja.

Vlasnik i direktor firme "Medeks" kaže da osim drvne sječke nije bilo druge štete, te da mu nije poznat uzrok požara.

"U ovom momentu nije poznat uzrok požara, šteta koja nam se dogodila, po našim procjenama, izgorilo nam je 50 kamiona te biomase, to je izmeđi 150.000 ili 200. 000, i to je to," rekao je Vladimir Medić, vlasnik i direktor firme "Medeks".

Vatrogasna jedinica u posljednjih 24 sata imala je ukupno osam intervencija, ali je najveći problem predstavljao požar na odlagalištu sječke. Istovremeno, borili su se sa još dva požara u Banjaluci.