Požar u Banjaluci: Samohranoj majci sa dvije ćerke potrebna pomoć

Tamni oblak dima, varnice, veliki plamen, tragedija izbjegnuta za dlaku. Od sprata kuće u kom je samohrana majka Jovanka živjela kao podstanar sa dvije ćerke gotovo da ništa nije ostalo.

Sve se dogodilo dok su djeca, četrnaestogodišnjakinja i njena tri godine starija sestra, bile same kod kuće. Planulo je odjednom, vatra im je prepriječila put na glavni izlaz. Ono što su djevojčice mogle, bilo je da iskoče kroz prozor. Važno je samo da su izvukle živu glavu, priča Jovanka.

Kako će sanirati materijalnu štetu ne zna. Plače i kaže da se nada pomoći humanih ljudi.

“Bila sam na poslu. Cure su me zovnule oko četiri sata i samo rekle: “Mama, planulo je sve, dolazi”. Kako sam došla, ne znam ni ja sama. One su osjetile dim i htjele su izaći na glavni ulaz. Pošto je na glavnom ulazu već bila vatra, one su se u tom momentu snašle i izletile samo kroz prozor. Znači, onako bose, ni jakne, ni ništa, samo su izletile da se spasu. U tom momentu su i komšiluk i svi došli. Došla sam, zatekla samo plamen. Vatrogasci su gasili, nisu mogli ni ugasiti koliko je izbio požar", priča Jovanka Tepić.

Da dobrih ljudi uvijek ima, dokaz su i komšije porodice Tepić. Odmah su pritrčali u pomoć, ali se ništa nije moglo spasiti. Danas je Jovanki rodbina pomagala da se prekrije krov.

“Bio je prizor strašan. Bilo je i pucnjave. Nisam znao šta se dešava. Želio sam samo djecu da se izmaknu i da se spase, da ne povrijede se. Onda su kasnije komšije priletile i pokušali smo nešto spasiti, ali nije se moglo", kaže Dragomir Vuković, komšija.

Požar je, najvjerovatnije, izazvao kvar na instalacijama. Uviđaj je izvršen, a utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela.