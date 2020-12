Potvrđena presuda Sanjinu Sefiću koji je usmrtio studentkinje Selmu i Editu

Vrhovni sud FBiH je danas potvrdio presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Sanjin Sefić osuđen zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginule Selma Agić i Edita Malkoč.

Amir Agić, otac preminule Selme, rekao je za Klix da je Vrhovni sud FBiH danas potvrdio presudu, ali i da je kazna smanjena za jednu godinu, što znači da će Sefić iza rešetaka provesti 16 i po godina.

"Advokatica Adela Duraković mi je javila da je dobila obavijest predsjednika Vrhovnog suda FBiH da je presuda kojom se osuđuje Sanjin Sefić potvrđena i da je izvršna. Dakle, to je završena stvar, Sefić ide na izdržavanje kazne. To je to", rekao je Agić.

Postojala je mogućnost da Sefić izađe iz zeničkog zatvora jer mu 20. decembra ističe određeni pritvor, a do danas presuda nije bila potvrđena niti je pritvor produžen. Ovim je stavljena tačka na ovaj slučaj.

Podsjetimo, Sefić je 10. oktobra 2016. godine u večernjim satima u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu "golfom" 6, krećući se brzinom od gotovo 105 kilometara na sat prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario Selmu Agić iz Bugojna i Editu Malkoč iz Bosanske Krupe, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.

Nakon dvije godine sudskog procesa u septembru 2018. godine je osuđen na 14 i po godina zatvora, ali je Vrhovni sud FBiH naložio ponavljanje postupka te je u drugostepenom postupku osuđen na 17 i po godina zatvora, na šta je upućena žalba, zbog čega je održano ročište u oktobru ove godine.