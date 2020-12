Potvrđena optužnica, lopatom po glavi udarao komšiju koji je ležao bez svijesti

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mehmeda Nadžaka iz Zenice zbog pokušaja ubistva. Optužnicu je Kantonalni sud Zenica u cijelosti potvrdio 2. decembra ove godine.

Mehmed Nadžak je optužen za pokušaj ubistva N. S. počinjeno 17. septembra ove godine u Kovanićima kod Zenice.

Prema navodima iz optužnice, Nadžak je tog dana oko 11.45 sati prilikom asfaltiranja puta koje su obavljali radnici preduzeća „Komgrad-ZE“, nakon verbalnog sukoba s radnicima i komšijama, fizički napao N. S. tako što mu je prišao sleđa, dok je ovaj stajao naslonjen na lopatu koju je držao.

Nakon toga mu je iznenada, bez ikakvog povoda, razloga i upozorenja, zadao snažan udarac zatvorenom šakom u predjelu potiljka i desnog uha, od kog je N. S. izgubio svijest i pao na tlo.

- Iz ruku mu je ispala lopata koju je Mehmed Nadžak uzeo i kojom mu je, u namjeri da ga ubije, dok je N. S. ležao na tlu bez svijesti, zadao nekoliko udaraca u predjelu potiljka, nanijevši mu time tešku tjelesnu povredu u vidu linijskog prijeloma potiljačne kosti, s ranom glave na potiljaku. Sve to dovelo je do krvarenja ispod meke moždane ovojnice te do otoka mozga - navedeno je u optužnici.

Kako je navedeno u optužnici, od siline udarca pukla je drvena drška na lopati. Mehmeda Nadžaka je u namjeri da nastavi udarati N. S. spriječio M. Dž., koji mu je prišao i odgurnuo ga od povrijeđenog muškarca.