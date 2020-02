Potresna ispovijest oca nasmrt pretučenog Stefana: "On je bio stvoren za nešto veliko"

U porodičnoj kući pokojnog Stefana Filića muk vlada danima. Njegova majka nepomično leži na kauču dnevne sobe, dok je tješe rođake i komšije. Televizor se ne uključuje, kako običaju nalažu, a najglasniji zvuk je spuštanje čaše o sto.

– Stefan Filić više ne smije da se ponovi, mi kao porodica to ne smijemo da dozvolimo – počinje priču Nenad, otac pokojnog Stefana Filića.

Nastradali mladić je od septembra trebalo da bude student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, na smjeru softverski inženjering. Međutim, istina da “onaj gore” uvijek za sebe uzima najbolje, pa tako i u ovom slučaju, ističe njegova porodica sa ponosom.

– Nije bilo trenutka da se nešto u kući radi, a da Stefan nije bio tu da pomogne. Uvijek se trudio da svakoga nasmije, imao je divan smisao za humor. Čak i kada se dešavalo da kroz šalu nekoga uvrijedi, odmah nakon toga se izvini, ali niko se nikada nije ljutio na njega – objašnjava nesrećni otac.

Sedam dana od njegove smrti porodica se prisjeća lijepih stvari proživljenih sa njim, žaleći zbog čega nije imao još vrijeme da svima pokaže kakav je čovjek.

– On je bio stvoren za nešto veliko, bio je uvijek odličan u školi, prolazio sa svim peticama. Radio je stalno na sebi – rekao je njegov teča u potresnom razgovoru o tome šta je Stefan sve postigao sa samo 21 godinom.

Kada nije išao u školu, vikendom, radio je kao snimatelj različitih proslava za fotografsku radnju u Velikoj Plani. Profesori iz škole predložili su njega, kao vrijednog mladića koji bi na taj način mogao da zaradi novac za svoj džeparac.

Iako su mu roditelji, pogotovu otac, vrlo često govorili da ne mora da radi, da može samo da uči i da se priprema za fakultet, on je odbijao.

– Od mene čak nije želio ni da traži novac za svoje izlaske, uglavnom je sve sam zarađivao. Inače je i meni mnogo pomagao u građevinskim poslovima kojima se bavim. Često puta je bio u odijelu sav prljav, pitao sam ga nekoliko puta: “Stefane sine je l’ te nije sramota da te drugari vide prljavog?” On bi mi na sve to samo rekao: “Nije, jer nije sramota raditi”.

Osmijeh dok pričaju o njemu, nestaje onoga trenutka kada priča ode u smjeru šta se desilo te kobne večeri. Nastaju pitanja, šta bi bilo da se vratio kući ranije, zbog čega je on sada baš nastradao kada vrlo često izbijaju tuče mladića. Ono najvažnije, pitanje koje će porodici pokojnog Stefana ostati neriješeno do kraja života – šta je to tako “zvjerski” u nekome da tuče nekoga kada već bespomoćno leži na zemlji i nanese mu smrtonosne udarce.

Njegov teča priznao je teškom mukom da poznaje roditelje ubica Nikole B. (21) i Mitra P. (21) i poslije svega može da kaže da su oni “dobri ljudi koji su loše vaspitali svoju djecu”.

Nakon prisjećanja na kobno veče, opet se negdje provuče priča šta je još Stefan trebalo da uradi da je među živima.

– Stefan dođe iz škole, poljubi majku, jede sa nama, a zatim ode u svoju sobu kako bi učio. Imao je profesorku koja mu je držala časove matematike, ali je većinom radio sve sam. Po svaku cijenu je htio da “upadne” na budžet – dodao je otac.

Inače, tragično pretučeni mladić, nije često izlazio, ali je volio da ode u grad sa svojim prijateljima.

– Obično je dva puta mjesečno izlazio i dolazio kući do jedan, dva sata poslije ponoći. Te večeri je ostao nešto duže, eto tako se poklopilo. Čekali su inače taksi, zato su i ostali duže ispred kluba. Uskoro je trebalo da dobije stalnu vozačku dozvolu, eto da se to malo ranije desilo, sada možda ne bi nastradao – mučno izgovara otac.

Podrška

Beskonačna podrška rođaka, komšija i prijatelja porodici Filić mnogo znači, otac Nenad kaže da ih to donekle održava u životu.

– Na deset sekundi uspijemo da skrenemo misli sa tuge, to nam pomaže. Definitino je da ćemo morati da idemo do psihologa, svi porodično, uradiću i ja to zbog mog sina i supruge – dodao je otac.