Potresan oproštaj školskih drugara od Dragane koja je nastradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći

U spomen na stradalu Draganu njeni drugari iz Mašinske škole "Nikola Tesla" na Fejsbuku su objavili emotivan video klip, koji su zajednički snimili po završetku srednje škole, dijeleći sreću i radost.

"Novostima" su dostavili i pismo u kojem opisuju kakva je zapravo osoba bila, a koje prenosimo u potpunosi:

"Dragana je uvijek bila jedna od omiljenih osoba u našem odjeljenju, i važila je za osobu koja je bila puna energije i svakim danom je donosila odlično raspoloženje.

Od malih nogu je voljela svijet računara i video igrica, znala bi po cijelu noć sjediti i igrati igrice bez prestanka jer je to za nju predstavljalo nešto posebno. Kroz srednju školu se to i primjetilo, najviše je bila zainteresovana za programiranje i modeliranje i to joj je uvijek išlo od ruke. Zamišljala je kako postaje programer i radi za velike kompanije. U toku četvrtog razreda srednje škole završila je onlajn privatnu IT akademiju, i to vrlo uspješno. Oko upisa na fakultet je razmišljala dugo i nije uspjela da odluči da li će upisati softversko inžinjerstvo ili mašinski fakultet pa je pričekala septembarski rok da donese pravu odluku, na svu žalost za nju tog roka nema ali mi se nadamo da će postati to što želi negdje i nekad na nekom boljem mjestu u neko ljepše vrijeme.

Posljednjih par mjeseci zaposlila se u teslićkoj firmi "Antena mont", gdje je radila u programu "Solid Works". Bila je učesnik raznih školskih takmičenja u oblasti modeliranja.

U svoje slobodno vrijeme redovno je odlazila u teretanu i bavila se sportom.

Uživala je dok pravi hranu i to joj nikad nije bilo teško.

Voljela je slušati "Nirvanu", to je gledala nekim posebnim očima i slušala baš onako sa posebnim osjećanjima. Svi se sjećamo trenutka pored Magične fotane u Barseloni kada je na sav glas rekla kako se čuje njena omiljena pjesma od Nirvane "Smels like teen spirit". Nažalost, mnogi trenuci sad svima prolaze kroz glavu i nikom od nas nije lako da prihvatimo sve ovo, ali valjda je to život.

Voljela je život i uvijek ga je sa zadovoljstvom živjela, ali kažu ljudi da najbolji uvijek prvi odlaze pa vjerujemo da je tako moralo biti.

Posljednji pozdrav od njenog razreda, svi vjerujemo da ćemo se sresti ponovo u nekim novim i ljepšim školskim klupama."