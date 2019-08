Potraga za dvojicom Srba u Zagrebu: Tokom pljačke pretukli starca koji je naknadno preminuo

Zagrebačka policija od 7. marta traga za dvojicom državljana Srbije (31) i (48), koji su s uhapšenim 53-godišnjakom, takođe državljanom Srbije, opljačkali Zagrepčanina (80) nanijevši mu tom prilikom teške povrede usljed kojih je naknadno preminuo.

Banda je nešto iza ponoći upala u kuću dva brata, 78-godišnjaka i 80-godišnjaka, koji žive u odvojenim stanovima. Saznali su preko prijatelja iz kriminalnih krugova da stariji brat u jednoj od soba skriva veću količinu novca.

Razbojnici su prvo upali u stan mlađeg brata koji je spavao. Uhapšeni 53-godišnjak ga je vjerovatno držao na nišanu da bi ostao u sobi i da se ne bi povikao i upozorio brata na pljačkaše. Za to vrijeme dva razbojnika pozvonila su starijem bratu.

Čim im je otvorio, upali su unutra i počeli da ga tuku. Udarali su ga bez milosti rukama i nogama po glavi i tijelu. Muškarac je pao na pod, a oni su počeli da pretražuju kuću. Da im žrtva ne bi pobjegla, muškarca su vezali i nastavili da muče da bi im otkrio gdje je novac. Ta muka trajala je punih sat vremena sve dok nisu otkrili gdje drži gotovinu. Koliko su tačno novca uzeli, policija zbog istrage još nije otkrila.

Dvojac se s ukradenim novcem vratio po trećeg koji je za to vrijeme čuvao mlađeg brata. Tek nakon što su pobjegli, 78-godišnjak je pohitao do brata i našao ga bez svijesti, zavezanog, krvavog i s brojnim prelomima. Uspio je da pozove policiju i Hitnu pomoć koja je izmrcvarenog muškarca prevezla do KBC-a Sestre Milosrdnice.

Prema informacijama hrvatskih medija, nikad se nije oporavio od nanijetih povreda i više nije samostalan. Početkom juna su ga u teškom stanju prebacili u drugu bolnicu na oporavak gdje je nažalost krajem tog mjeseca preminuo.

Osumnjičeni 53-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a poseban izveštaj je dostavljen nadležnom županijskom državnom tužilaštvu.