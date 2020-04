Saša S. (50) iz Velikog Gradišta uhapšen je prekjuče zbog sumnje da je u svojoj kući nožem izbo prijatelja Željka I. (41) nakon svađe zbog muzike, a navodno je konfliktu prethodio Sašin nasrtaj na kćerku.

Prema tragovima koji su do sada pronađeni, sve upućuje na to da su Saša S. i njegov prijatelj Željko I. sedeli kod Saše u kući, pili i slušali muziku. S njima u društvu bila je i Sašina kćerka, kao i još jedan poznanik. U jednom trenutku, došlo je do svađe.

– Za stolom u kući se pilo i slušala se glasna muzika. Društvo je navodno pilo čitavog dana, a nastavili su da piju i kad je počeo policijski čas. Puštali su i glasnu muziku. Svako od njih je naručivao pjesmu koja mu se sviđa. Međutim, dok su puštali muziku, Saša i njegova kćerka su se posvađali oko odabira pjesama, pa je on nasrnuo na devojku – kaže izvor Kurira.

Prema njegovim riječima, Željko I. je tada skočio da ih razdvoji.

– Govorio im je da se ne svađaju zbog gluposti, da će sve biti u redu, ali uzalud. Otac i kćerka su grmjeli, cijela kuća se tresla. Vidjevši da će Saša početi da bije kćerku, Željko se ispriječio između njih i počeo je da se rve sa Sašom, koji je uspio da dograbi nož iz kuhinje. Počeo je bjesomučno da ubada Željka po stomaku, leđima i vratu – kaže izvor i dodaje da je krv šikljala na sve strane.

– Povrijeđeni Željko je nekako uspio da se otrgne pomahnitalom drugu i da izađe na ulicu. Počeo je da beži, ali se srušio nasred puta poslije 20 metara. Onesvijestio se jer je izgubio dosta krvi – kaže izvor.

Isti izvor kaže da je policiju i Hitnu pomoć pozvala majka osumnjičenog.

– Ljekari su zatekli Željka svog krvavog i bez svjesti na ulici. On je smješten u požarevačku bolnicu. Povrede su okarakterisane kao opasne po život, ali je on trenutno u stabilnom stanju – dodaje sagovornik.

Osumnjičeni Saša S. je uhapšen u svojoj kući i sumnjiči se za pokušaj ubistva. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

– O slučaju je obavješteno i nadležno više tužilaštvo, koje će ispitati osumnjičenog, povrijeđenog, ali i svjedoke ove krvave tuče – dodao je izvor Kurira upućen u istragu.

Komšije iz ulice u kojoj se dogodio zločin kazale su da ranjenog Željka ne poznaju, prenosi Blic.