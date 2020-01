Posumnjao da je išla doktoru prekinuti trudnoću: Istraga nakon sumnji da je silovao djevojku

Denis Sadiković, koji je prekjuče uhapšen u Sarajevu jer ga je djevojka prijavila da ju je tri dana držao u stanu protiv njene volje, predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, potvrdila je Azra Bavčić, portparol Tužilaštva.

On se, kako je rekla, sumnjiči za krivična djela silovanje, protivpravno lišavanje slobode i nanošenje lakše tjelesne povrede. Biće zadržan 24 sata.

– Nakon što ga tužilac ispita, odlučiće se o mjerama – rekla je Bavčićeva.

Kako nezvanično saznaje Avaz, Sadiković je do u detalje opisao šta se sve dešavalo između njega i njegove djevojke s kojom je u vezi od aprila prošle godine.

Upravo ova veza bila je razlog za razvod koji je zatražila njegova bivša supruga Ajla Sadiković, koja ga je ranila na Ciglanama kada ju je napao.

Denis je potvrdio da je s novom djevojkom od 6. do 9. januara, kada je uhapšen, bio u njegovom stanu u Geteovoj ulici. Djevojka je imala temperaturu pa je on izlazio da joj kupuje lijekove, a ona zbog toga uglavnom i nije izlazila.

Ponovio je da je između njih došlo do svađe, jer je on sumnjao da je ona išla doktoru radi prekida trudnoće. To ga je, kako je rekao, pogodilo jer ni s prvom suprugom nije imao djece.

– To saznanje meni je teško palo pa sam burno i agresivno reagovao, te sam je u jednom momentu bacio na zid, a ona je mene gađala telefonom – objašnjavao je Denis, koji je naknadno priznao da je djevojku udario i dlanom po licu u predjelu lijevog oka.

Obostrani pristanak

Sve se, kako tvrdi, smirilo kada mu je objasnila da je vodila sestru doktoru. Denis je, takođe, negirao da je 8. januara svoju djevojku dva puta silovao nanijevši joj povrede na glavi, te na lijevoj strani lica, oka, ramena i nadlaktice.

Kazao je da su vodili ljubav uz obostrani pristanak.

– Kada imamo seksualne odnose, mi to radimo na neuobičajen način. Vučem je za kosu, ali, osim toga, tu nije bilo udaraca i drugih grubosti s moje strane – kazao je Denis.

Za bombu koja je nađena u stanu Denis je rekao da ne zna čija je i da je bila u papirnoj smeđoj kesici. Negirao je da je djevojci prijetio bombom.

Potvrdio je da su snimali video klipove seksa i da je to, ustvari, mobilnim telefonom radila M. kao da slika selfi. Negirao je da joj je prijetio da će video klipove seksa objaviti na pornografskim stranicama.

Dodao je da je tih dana kod njega u stanu bio njegov prijatelj kojeg je žena istjerala iz kuće.

Ostao zaključan

Denis je negirao da je djevojku držao zarobljenu, napomenuvši da je ključ od stana sve vrijeme bio u vratima. Rekao je, kad je ona izašla iz stana 9. januara, da ga je zaključala i odnijela ključ pa je on morao zvati oca da dođe i otključa stan.