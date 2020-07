Porodični zločin: Ubio brata zbog kuće, mrtvog oca pronašao sin

Živojin i Božica L. osumnjičeni da su u Prokuplju usmrtili Milorada L. zbog nesuglasica oko prolaza u kući koju su dijelili.

Živojin L. (73) i njegova supruga Božica L. (72) iz Prokuplja uhapšeni su zbog sumnje da su u subotu popodne motikom ubili brata, odnosno djevera, Milorada L. (72) u zajedničkom dvorištu, zbog spora oko imovine! Zločin je otkriven ubrzo pošto se dogodio u naselju, pa je Živojin uhapšen odmah, a nekoliko sati kasnije i njegova supruga.

- Sumnja se da je Živojin sačekao brata u baštici iza kuće, prišao mu i poslije svađe ga motikom koju koriste za okopavanje bašte udario u glavu, a kada je video da ga je ubio, pokrio ga je jaknom i ušao u kuću - priča izvor Kurira iz istrage:

- On je odmah uhapšen, a nekoliko sati kasnije i njegova supruga, jer se sumnja da je tokom zločina bila sa mužem. Njena uloga u ubistvu još uvek nije jasna, ali će bračni par biti ispitan pred tužilaštvom - rekao je sagovornik Kurira i dodao da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

Porodica ubijenog Milorada juče je bila u šoku zbog tragedije.

- Muž mi je rekao da ide do spoljnog toaleta i uzeo jaknu. Kako ga duže vrijeme nije bilo, sin je počeo da ga traži. U to vrijeme je padala jaka kiša i on je oca zatekao mrtvog kako leži u bašti na stomaku, pokrivenog tom istom jaknom. Godinama smo se tužili zbog prolaza, pošto živimo u istoj kući - kroz suze priča Miroslava L., supruga ubijenog.