Porodična drama postala krvava tragedija: Sin ranio roditelje, majka podlegla povredama

Stravična porodična drama zaprepastila je juče Dubrovčane kada je Drago G. (37) zapucao na svoje roditelje nanijevši im teške povrede i ostavivši ih u lokvi krvi, a tragedija je danas nastavljena informacijama da je Ana (68), njegova majka, njima podlegla.

U bolnicu je primljena s teškim povredama glave i ljekari su se borili za njen život, ali nesrećna žena nije izdržača. Na Odeljenju intenzivne njege još se nalazi 68-godišnji teško ranjeni otac.

Podsjećanja radi, nekoliko minuta nakon 23 sata u sredu, Drago G. je iz još neutvrđenog razloga, a najvjerojatnije u stanju visoke rastrojenosti, ispalio nekoliko hitaca prema majci i ocu.

Jedan od metaka je njegovu majku Anu pogodio u predjelu glave, dok je otac Branko (68) povrijeđen u predjelu vrata i leđa. Drago je roditelje ostavio u lokvi krvi i dao se u bijeg.

Navodno je neko od komšija koje su čule pucnje alarmirao policiju, ali niko nije slutio kakva se tragedija krije u jednom od stanova u Postranjskoj ulici. Prizori koje su zatekli policajci i službenici Hitne pomoći bili su stravični. Ranjeni supružnici brzo su prevezeni u dubrovačku bolnicu gdje su podvrgnuti operativnim zahvatima.

Paralelno s tim, policija je intenzivno tragala za sinom ranjenog bračnog para. Nakon četiri i po sata potrage, istražitelji su ga oko 3.30 sati locirali 200-tinjak metara dalje u objektu unutar vrta susjednih zgrada u naselju Sedam smrtnih grijeha. S obzirom na to da prilikom hapšenja kod njega nije pronađeno oružje iz kog je pucao, policija je nastavila da pretražuje šipražje oko lokacije gdje su ga zatekli, ali oružju još nema traga.

Blokiran grad

Prema nezvaničnim informacijama, vlasnik oružja je ranjeni muškarac, a policija je u međuvremenu pretresla i objekt u kom je 37-godišnjak uhapšen, uključujući i vlasnike samog objekta gdje se Drago skrivao i u koji je inače znao da svrati s društvom. Taj objekt je uvijek otključan, pa je tu priliku Drago iskoristio i za skrivanje, a komšije kažu da nisu ništa čuli sve do jutarnjeg komešanja policije koja je došla da obavi pretragu okolnog područja, no i dalje bez rezultata.

Kriminalističko istraživanje nad privedenim muškarcem se privodi kraju. Još se čeka oporavak njegovog oca da bi nesrećni čovjek ispričao šta se dogodilo i da bi tragedija koja je zaprepastila Dubrovnik i koja je na nekoliko sati blokirala pola grada dok se tragalo za naoružanim muškarcem dobila neki smisao.

U toku je i psihološka evaluacija uhapšenog koja će možda dati jasniju sliku o njegovom profilu i okolnostima koje su ga nagnale na ovakav čin. Nakon toga, 37-godišnjak će biti predat pritvorskom nadzorniku i ispitan u prostorijama Županijskog državnog tužilaštva koje će, pretpostavlja se, staviti predlog sudiji istrage Županijskog suda u Dubrovniku da mu odredi jednomjesečni pritvor.

"Imamo ga, ali ne i oružje"

- Pucnjavu ni galamu nismo čuli iako smo vrlo blizu. Ali negdje pred zoru, možda oko 4 sata ujutru, zvuk me je trgnuo iz sna. Muški glas je povikao: "Imamo ga, ali ne i oružje". Pretrnula sam na to i pogledala kroz prozor. Bilo je nekoliko policajaca, a ubrzo sam saznala da se za Dragom tragalo jer je pucao u roditelje. Šta mu je bilo u glavi?! Pa to je strašno. Nit’ pije, nit’ puši, niti se drogira. Ta vijest mi je nespojiva s istinom jer riječ je o predivnoj porodici koja krvavo radi i privređuje. Imaju turističku agenciju u kojoj svi rade i imaju svoje uloge. Ova korona nas je sve bacila na koljena, pa tako i komšije. Tri mjeseca ludila. Branko je znao da ponavlja: "Kad će više kraj ovome da počnemo da radimo". Jer niko od njih nije navikao da bude zatvoren u kući i da ne radi ništa - ispričala je za "Jutarnji list" jedna komšinica ranjenih supružnika.

Da li je Drago u vrijeme zločina bio pod uticajem nekog opojnog sredstva još nije poznato.