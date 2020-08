Porodica sumnja u nehat: Predrag u lovu upucan sa dva hica?

Čitavog života je strastveni lovac, sa iskustvom, baš kao i čovjek koji ga je upucao.

Nisu bili u svađi, ali šta se desilo da ga upuca u nogu i to dva puta, to nam nije jasno i čekamo da organi to utvrde. Do tada nemamo šta da kažemo, osim da žalimo nad sudbinom našeg Predraga.

Skrhkani od bola i tuge, ovo su nam rekli rođaci okupljeni ispred kuće Predraga Miljkovića (53) koji je u nedjelju ujutru stradao u lovu kada ga je drugi lovac Miroslav Č. iz Donjeg Dušnika, iz zasad neutvrđenih razloga, upucao u nogu. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i danas će biti priveden u Više tužilaštvo u Nišu na saslušanje.

Prema prvim informacijama, Miroslav je Predraga pogodio u arteriju, nakon čega je ovaj iskrvario nasmrt. Plačući nad slikom svoga oca, Predragova kćerka, inače student iz Niša, odmahuje glavom i govori da nema snage ni volje da razgovara.

Miljković je u nedjelju, u zoru, krenuo u lov na divlje svinje sa grupom lovaca u ataru sela Kaletinac, gdje se nalazila još jedna grupa lovaca u kojoj je bio Miroslav. Čuvši šuškanje u žbunu i lavež pasa koji je ukazivao da je lovina na vidiku, Miroslav je, kako se pretpostavlja, opalio kobni hitac, ne znajući da se u tom pravcu nalazi Predrag. Kada je začuo jauk, utrčao je u šumu i na svoju veliku žalost, ugledao školskog druga, koji je obilno krvario iz noge.

Lovci su odmah pokušali da ukažu pomoć. Vezali su mu nogu, ali je Predrag iskrvario u vozilu saniteta do Doma zdravlja u Donjem Dušniku, gdje su ljekari bezuspješno pokušavali da ga reanimiraju.

Iako je imao zaštitini prsluk za lov i poštovao sve propise, metak ga je pogodilo u preponu i povredio arteriju.

- Ovo je ljetnji lov, zelenilo je veliko, lovci su obilježeni svojim prslucima. Potrebna je velika pažnja, naročito kada je vegetacija bujna. Propisi se uvijek poštuju, međutim dese se greške - kaže lovac iz ovog kraja Sveta Ilić.

Milan Bogdanović, upravnik lovišta Zaplanje, na čijem je području došlo do tragedije, kaže da je siguran da su lovci imali zaštitnu opremu, ali da to Predragu nije spaslo život.

- Obojicu poznajem, članovi su našeg udruženja više od dvadeset godina. Išli su u lov na divlju svinju, na nju se puca municijom velikog kalibra, pa su nesreće izazvane njenom upotrebom često kobne - rekao je Bogdanović.

RODBINA SUMNjA U NEHAT

RODBINA ubijenog Miljkovića pita se da li je kvalifikacija krivičnog djela ubistvo iz nehata relevantna, s obzirom na to da je Predrag upucan dva puta.

- Mediji su pisali o nesrećnom slučaju i ubistvu iz nehata. Kako može da bude ubistvo iz nehata sa dva hica? Pa kada je prvi put opalio, čuo je jecaj i zapomaganje ranjenog. Zašto je onda pucao još jednom. I da li to može da bude iz nehata, kada je on sasuo dva PP metka. U tijelu Predraga nađeno je 12 projektila. Razbijeni su mu krvni sudovi na butini i čovjek je iskrvario - rekao je jedan od Predragovih rođaka.