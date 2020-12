Porodica pilota nastradalog na Kozari: Nismo ni slutili da je to njegov avion

Tijelo pilota Igora Ivanovića (34) iz Borče pronađeno je juče na Kozari kod sela Subotić.

Sve do tad porodica mladića koji je avione volio više od svega, nije slutila da je Igor nastradao.

Nakon dva dana intenzivne potrage za sportskim avionom koji je nestao sa radara iznad Kozare, policija Republike Srpske juče je uspjela da locira olupinu aviona duboko u šumi i na jako nepristupačnom terenu… U blizini su pronađena tijela žene pilota i Igora Ivanovića koji je letio s njom jer su bili na zadatku da iz letjelice izbace lijekove protiv bjesnila za lisice.

– Javili su nam juče da je on poginuo, ne znamo šta nas je snašlo. Mi smo znali da se traži neki avion, ali nismo ni slutili da je to njegov. Sletjelo je 12 od 13 aviona, a on je bio baš u njemu – priča Igorov otac kroz suze.

Ulicom porodice Ivanović u Borči odzvanjali su jauci majke nastradalog mladića. Stariji brat plakao je skrhan bolom.

– Imao je širok krug ljudi oko sebe, svi su ga voljeli. Ja sam na lijekovima od juče otkako smo dobili vijest da je poginuo – kaže kratko njegov stariji brat Ivica.

Komšije i prijatelji okupljaju se danas u domu porodice kako bi im pružili podršku i utjehu. Telefon zvoni, a pitanje je uvijek isto i puno nevjerice – kako se to desilo?

– Bila je velika magla, nisu vidjeli gdje lete i pali su… – kratko i jedva je uspijevao da objasni skrhani otac prijateljima.

Prema riječima komšija, Igor je bio stub porodice, jedini je bio zaposlen za stalno, dok su ostali članovi porodice radili za dnevnicu,

Igor je, završio mašinsku srednju školu, a prije otprilike 10 godina počeo je da radi na aerodromu Lisičji jarak.

– Imao je mnogo drugara, često je sa njima pričao o djevojkama, a ja sam to mogao da čujem kroz vrata – prisjeća se sjetno otac i dodaje:

– Zidao sam kuću za sinove kad smo se doselili. Kome će sad ovo da ostane?

Brat Ivica kroz suze kaže da ne zna kako će svojim kćerkama da objasni da njihovog strica, kog su jako voljele, više nema.

Podsjećanja radi majka dvoje djece I. P. (31), državljanka Rumunije i njen saputnik Beograđanin Igor Ivanović (34) poginuli su u padu sportskog aviona “pajper 28”, čija je olupina pronađena juče poslijepodne na području sela Aleksići, na Kozari, dan nakon što se srušio. Olupina aviona, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak oko 14.10, pronađena je u petak oko 15 časova. Uočena su i dva tijela, jedno u avionu, a drugo pored ostataka letjelice.

