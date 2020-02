Porodica i mještani očajni: Poginuli drugovi biće zajedno sahranjeni

Kolone prijatelja, rođaka i poznanika kretale su se danas u tišini i nevjerici ispred kapele na mjesnom groblju u Kucuri kako bi izjavili saučešće porodicama Cap i Olejar koji su izgubili sinove Borisa (25) i Vladimira (17) u stravičnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedjelje na pružnom prelazu kod Zmajeva.

– Stigla su tijela sa obdukcije naših najmilijih da ih oplakujemo. Velika je to tragedija. Dva drugara izgubila su život u istom trenu i biće sahranjeni u isto vrijeme – tužno je izgovorio jedan rođak pokojnog Borisa Capa.

Kaže da se obje porodice nastradalih mladića jedva drže.

– Boris je ostavio sestru koja se nedavno udala i živi u Ravnom selu, a Vladimir dva brata i sestru. Nadam se da će to održati obje porodice da malo prebrode tugu ali situacija je jako ozbiljna. Već je dolazila Hitna pomoć jer je majkama pozlilo od tuge pa su svima preventivno dati lijekovi za smirenje. Ne smijem ni da zamislim šta će biti na sahrani. Nadam se da će se malo pribrati i da će izdržati. Velika je to tuga – napominje Borisov rođak.

Rekao je i da porodicama još nisu saopšteni rezultati toksikoloških analiza sa obdukcije nastradalih mladića ali ističe da sve priče koje su se u javnosti pojavile da je možda alkohol ’’kumovao’’ nesreći padaju u vodu.

– Ni Boris ni Vladimir nisu pili. Za Borisa to mogu sa sigurnošću da tvrdim, a za Vladimira znam iz priče jer je dosta mlađi od mene pa smo se slabo viđali u izlascima. Kakogod, svakako je Boris vozio i sigurno nije bio pod uticajem alkohola. I da je htio da se napije, ne bi to ni stigao da uradi jer je nešto poslije 23 časa uzeo od oca kola i zaputio se u Kisač sa Vladimirom. Do Kisača im treba barem pola sata. Neka su i sjeli negdje, mogli su popiti jedno, najviše dva pića, jer se nesreća dogodila oko jedan sat poslije ponoći. Vjerovatno su samo skoknuli po nešto, ali to samo oni znaju – priča sagovornik.

Da ni Boris ni Vladimir nisu bili skloni alkoholu potvrdio je i jedan njihov zajednički prijatelj uz napomenu da su oni bili primjerni, vrijedni i dobri momci.

– Boris je radio kod jednog privatnika u selu i puno je pomagao ocu oko svinja koje drži i od kojih ostvaruje prihode. Vladimir je bio još školarac. Išao je u Srednju stručnu školu ’’4. juli’’ u obližnjem Vrbasu i bio je zaista dobar momak. Koliko znam, njih dvojica se nisu nešto pretjerano ni družili ali su bili dobri. Vjerovatno je Vladimiru trebao prevoz pa je zamolio Borisa da ga poveze – zaključuje sagovornik.

Nesreća se dogodila na nekategorizovanom putu Zmajevo – Kucura sa samo jednom saobraćajnom trakom na pružnom prelazu koji je obilježen saobraćajnim znakom ali nema svjetlosnu signalizaciju niti rampu.

Preliminarni rezultati istrage potkrijepljeni izjavama svjedoka ukazuju na to da su se mladići kretali putem koji ide paralelno sa prugom i u jednom trenutku blago savija i vodi ka pružnom prelazu.

– Vjerovatno je vozač automobila pogrešno procijenio brzinu voza i mislio je da će stići prije njega da pređe preko prelaza pa je dodao gas. Mašinovođa je navodno shvatio šta se dešava i upozoravao je vozača svjetlosnim i zvučnim signalima u nadi da će se zaustaviti. Kada je shvatio da se automobil ne zaustavlja pokušao je da zakoči ali na žalost nije uspio da zaustavi teretnu kompoziciju sa 14 vagona – objašnjava izvor upoznat sa detaljima istrage.

Automobil u kojem su bili Boris i Vladimir je od siline udarca odletio desetak metara a ljekarske ekipe Hitne pomoći po dolasku na mjesto udesa mogle su samo da konstatuju smrt nesrećnih mladića čija tijela su prevežena na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu.

Prijatelji će biti sahranjeni u isto vrijeme

Sahrana poginulih mladića zakazana je za sutra u 14 časova. Boris će biti sahranjen na mađarskom, a Vladimir na rusinskom groblju, ali obojica će biti smješteni zajedno u istoj kapeli ranije prepodne gdje će im biti moguće odati poštu i porodici izjaviti saučešće.