Pored autoputa pronađeno 65 kilograma marihuane

Zapakovano u vrećama, više od 65 kg marihuane koja pripada nepoznatom vlasniku nedavno je pronađeno na autoputu kod Banjaluke. Policija je drogu prebacila na drugu lokaciju, a uskoro će obaviti i vještačenje.

Marihuana je pronađena na autoputu nedaleko od Banjaluke. Prema nezvaničnim informacijama, radi se o zajedničkoj akciji Policijske uprave Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova kaže da pronađena droga sigurno nije vrijedna pola miliona maraka, kako je objavljeno u medijima, već maksimalno 70 hiljada maraka.

"Pronađeno je, tačno da je to pronađeno, radimo dalje istragu. Svakako nam ne pomaže to što ste objavili u ovom trenutku, imamo razlog zašto to nismo objavili jer radimo intenzivnu istragu po tom pitanju. U sklopu naše istrage na vrijeme ćete dobiti sve informacije o tom slučaju," rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kako nezvanično saznajemo, radi se o policijskoj akciji koja se sprovodi već neko vrijeme, a ova zaplijena je samo dio aktivnosti. Porijeklo marihuane, kao ni identitet onih koji su htjeli da je preprodaju, nisu poznati.