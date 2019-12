Policija na mjestu zločina, otkriveno ko je ubijeni muškarac

Dan nakon brutalnog ubistva Dragana Pantelića (55) u njegovoj mjenjačnici u Zemunu, policija je i dalje na terenu i prikuplja tragove koji će pomoći u rasvjetljavanju ovog zločina.

Tim forenzičara i jutro poslije upucavanja nalazi se u frizerskom salonu.

Kako javlja reporter Blica sa lica mjesta, na podu se vidi vidi lokva krvi na mjestu gdje je nesrećni muškarac ubijen.

Uviđaj se obavlja pod budnim okom komšija, koji u nevjerici komentarišu sinoćnu pucnjavu.

Jedan od njih ispričao je da je Dragana vidio posljednji put juče popodne.

– Došao sam do mjenjačnice da platim račun oko 17.30, tada sam vidio Dragana. On je tu radio po čitav dan, svaki dan, od jutra do mraka – kaže i dalje šokirani komšija.

Pucnjava koja je šokirala komšije odigrala se oko 22 časa, nakon što je Pantelić zatvorio svoju mjenjačnicu i ušao u susjedni frizerski salon. Po svemu sudeći, ubica ga je duže vrijeme posmatrao i iz prikrajka čekao idealan trenutak kada će zapucati.

Ušao je u salon i ispalio nekoliko hitaca u Pantelića s leđa. Ranjeni muškarac je odmah pao na zemlju i ubrzo nakon toga je izdahnuo.

Šta je motiv ovog ubistva otkriće istraga, ali jedan od pravaca istrage ispituje mogućnost da se iza svega krije koristoljublje.

Pantelić je iza sebe ostavio četvoro maloljetne djece, a mjenjačnicu je držao nekoliko godina.

