Policajci Efendić i Muslim: Naše istrage vodile su do samog vrha u OBA-i

Nakon otkrivanja afere "Bezbjednosne provjere“, koja je dovela do podizanja optužnice protiv Osmana Mehmedagića, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH, ali i Selme Cikotića, ministra bezbjednosti BiH, postavlja se pitanje šta će biti sa šest sarajevskih policajaca koji su, bez provođenja bilo kakvog postupka, otpušteni iz službe i bukvalno otjerani na ulicu, jer im je ukinut pristup povjerljivim informacijama.

Opasni kriminalci

U ispovijesti za Avaz prvi put nakon dvije godine govore Emir Efendić, bivši načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a KS, i Senad Muslim, jedan od najpoznatijih inspektora, koji je na ruke stavio lisice mnogim opasnim kriminalcima.

Oni su 2019. bez objašnjenja, nakon što su izvršene bezbjednosne provjere, zbog tobožnjeg kontakta s kriminalcima, otpušteni, a da nisu nikada ni saslušani na te okolnosti ili optuženi za bilo koje djelo.

Efendić, koji je doktor kriminalističkih nauka, kaže da su bez posla ostali jer su u dvije istrage došli do zvučnih imena, odnosno visokopozicioniranih zvaničnika OBA-e.

Prema njegovim riječima, radi se o predmetima u kojima se spominju višemilionska iznuda te organizovana trgovina narkoticima, a sve je zadokumentovano i zabilježeno na audiosnimku.

- Ovo je nezabilježeno i u mnogim totalitarnim sistemima. Ovako nisu postupale ni UDBA i OZNA. Ja sam se 25 godina školovao da budem policajac te da časno i najbolje što znam služim ovom društvu. I na kraju me otjeraju na ulicu bez ikakvog obrazloženja. Kažu da smo kontaktirali s kriminalcima. Pa trebale su nam informacije od njih, to je isto kao da optužite ljekara što je kontaktirao s pacijentom. Ali šta smo mi to nečasno uradili? Ako jesmo, što nas nisu pohapsili - podvlači Efendić.

Odmotavanje klupka

Muslim tvrdi da je njihovim otpuštanjem bezbjednosni aparat doveden u veliku opasnost te postavlja pitanje kakva se šalje poruka ostalim časnim policajcima, ali i tužiocima.

- Je li ovo poruka, ako budete radili pošteno svoj posao i „čačkali“ tamo gdje ne treba, završićete kao nas šestorica? Ali, evo neka Tužilaštvo sve dobro provjeri i ispita. Šta smo mi to pogrešno uradili, a šta su uradili oni koji su nas sklonili kako bi se zataškali njihovi kriminalni poslovi. No, ovo je tek početak i klupko se već počelo odmotavati, a optužnicom Tužilaštva izlazi na vidjelo kako su rađene malverzacije da bi se pojedinci uklonili iz policijskih struktura - pojasnio je Muslim.

Komesaru ruke vezane

- Pogledajte kakvo je stanje. Ovaj komesar bi htio da radi, ali ne može jer ga njegovi prvi saradnici u tome spriječavaju. MUP KS ima sjajne operativce s kojima sam svakodnevno u kontaktu, ali jednostavno ljudi ne smiju da rade, svi se sada boje, jer znaju da ih čeka ista sudbina kao nas šestoricu. Svi bi sada da pobjegnu u penziju. Niko ne spominje da su planirane naše likvidacije zbog istraga koje smo radili. Da postoje službene zabilješke o tome. Ti koji su nas sklonili, znaju o čemu govorimo - kaže Muslim.