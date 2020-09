Policajac u penziji napastvovao komšinicu

Devojka (26) iz Bujanovca, prijavili je policiji da je komšija, policajac u penziji maltretira mjesecima unazad, te da je njegovo proganjanje dostiglo vrhunac kada je 31. avgusta upao u njen stan i „oborio je na krevet“.

- Mi imamo zajedničko dvorište u zgradi gdje živim sa bakom i tatom. On me je slikao u više navrata krišom, a onda mi slao te fotografije. 31. avgusta mi je bukvalno upao u stan i dok sam ja bježala iz sobe u sobu u jednom trenutku me je gurnuo na krevet. Uspjela sam da se izvučem i tada sam donijela odluku da sve prijavim policija – kaže ova djevojka ne želeći da iznosi ni ime ni detalje o čovjeku koji je uznemiravao.

U vranjskom Osnovnom javnom tužilaštvu Novostima je potvrđeno da se radi na ovom slučaju te da je eventualno kriviično djelo okarakterisano kao „polno uznemiravanje“. Tužilaštvo je povodom ovog slučaja naložilo pokretanje krivične pijave u redovnom postupku.