Policajac osumnjičen za ubistvo Irene Predojević pušten na slobodu

Goran Jeličić, policajac osumnjičen za teško ubistvo sugrađanke Irene Predojević iz Kozarske Dubice pušten je danas da se brani sa slobode. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru do danas nije uspjelo okončati istragu protiv njega i više nema zakonsku mogućnost da traži produženje pritvora.

U tužilaštvu pojašnjavaju da je Jeličić iza rešetaka proveo, zakonskih, devet mjeseci. To što ni do danas protiv Jeličića nisu podigli optužnicu u prijedorskom Okružnom tužilaštvu pravdaju, između ostalog, i činjenicom da dugo čekaju na međunarodnu pravnu pomoći i određena vještačenja. Ne preciziraju na šta ili koga se iz inostranstva čeka.

"Tužilaštvo iz objektivnih razloga do današnjeg dana nije uspjelo okončati istragu s obzirom na kompleksnost predmeta i protok vremena od izvršenja krivičnog djela, iako je do sada preduzeto veliki broj istražnih radnji i saslušano više desetina svjedoka. U narednom periodu tužilaštvo nastavlja intenzivno raditi na ovom predmetu u cilju prikupljanja dokaza, koji do sada, iz objektivnih razloga, nisu prikupljeni, na šta tužilaštvo nije moglo uticati nakon čega će u što kraćem roku donijeti tužilačku odluku.", kažu u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru.

U prijedorskom tužilaštvu ne žele da otkrivaju kako će se odnositi prema Goranu Jeličiću, odnosno da li će i pod kakvim mjerama biti. Samo kažu da ništa ne prepuštaju slučaju.

A majka ubijene Irene Predojević za ATV kaže da joj nije jasno zašto je neko uhapšen ako nisu postojali dokazi.

"Zašto je uhapšen ako ni devet mjeseci nije bilo dovoljno da se podigne optužnica?", pita to majka ubijene Irene, Mileva Predojević.

"Nije li dovoljno što 14 godina porodica u agoniji čeka da ubica bude kažnjen za monstruozno ubistvo." dodaje ona i ponavlja da porodica za 14 godina nikog nije označila kao ubicu, ali i da gube nadu da će ubica završiti iza rešetaka.

Osjeća se, kaže, kao da je njena kćerka ubijena nekoliko puta.

Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač poručuje da će policija raditi svoj dio posla

"To je stvar tužilaštva. Tužilaštvo neka cijeni i neka odluči, u skladu sa zakonom, ono što smatraju da je potrebno. Policija će raditi svoj posao u skladu sa zakonom.", izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Osumnjičeni Goran Jeličić uhapšen je u oktobru prošle godine zbog osnovane sumnje da je 2005. godine na svirep i podmukao način ubio 28-godišnju Irenu Predojević iz Kozarske Dubice. O surovosti ubistva govori i činjenica da je njeno tijelo pronađeno na divljoj deponiji u selu Božići, u blizini njene porodične kuće, a obdukcijom je utvrđeno da ju je ubica zadavio, polio benzinom i zapalio da bi prikrio tragove.