Policajac optužen za obljubu djevojčice od 14 godina

Policajac V. Ž. (42) iz Mionice, optužen je za obljubu nad djetetom mlađim od 14 godina.



Više javno tužilaštvo u Valjevu protiv policajca je podiglo optužnicu, zbog nedozvoljenih polnih radnji nad 13-godišnjakinjom, školskom drugaricom njegove ćerke.

U istrazi, policajac se, saznaju nezvanično Novosti, branio ćutanjem, a suspendovan je s posla do okončanja sudskog postupka, za djelo za koje je zaprijećena kazna od pet do 12 godina zatvora.

Prema optužnici, prema saznanjima, on je od marta do sredine juna ove godine, kada su ga kolege uhapsile, s djevojčicom stupio u kontakt, te je koristeći njenu emocionalnu nezrelost sa njom stupio u seksualne odnose. Djevojčica je u istrazi tvrdila da je policajac na to nije prisiljavao i da smatra da se u njega zaljubila.

Očigledno je policajac iskoristio nezrelost djevojčice, čiji su roditelji razvedeni, pa je s njom uspostavio kontakt preko svoje ćerke, s kojom se družila – saznaju Novosti nezvanično od izvora bliskog istrazi.

"Više puta dolazio je po djevojčicu svojim automobilom, odlazili su u druga mjesta, gdje su imali seksualne odnose", saznaju Novosti.

Djevojčica živi sa majkom koja radi drugu smjenu, pa je često sama kod kuće, što je policajac takođe koristio. Sve je, inače, otkriveno kada je majka djevojčice u njenom mobilnom telefonu otkrila nedovosmislene intimne poruke koje je razmjenjivala sa policajcem.