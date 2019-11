Policajac na udaru zbog lošeg uviđaja nakon ubistva Jelene Marjanović

Istraga o ubistvu pjevačice od samog starta je rađena traljavo. Kada je tijelo pronađeno, mjesto zločina nije zaštićeno, već je njim prodefilovala horda ljudi. Policajci, novinari, radoznali mještani gazili su unaokolo i uništili teren na kojem je trebalo naći dokaze koji bi mogli biti ključni.

Nova saznanja ukazuju da se to nije desilo slučajno, već da se radi o dobro osmišljenom planu!

"Nije samo mjesto zločina bilo propust. Pokazalo se da su i mnoge druge stvari u sklopu istrage odrađene neprofesionalno. Najprije se vjerovalo da je u pitanju nemarnost, ali sada mnogo toga ukazuje na to da se radi o sabotaži. Jedan od policajaca koji je radio na slučaju navodno je uzeo ogromnu svotu novca za svoje "usluge", kaže naš izvor.

Osim mjesta zločina, propusti su pravljeni i kasnije. Kada je nađeno Jelenino tijelo, leš nije spušten na najlon, kako se to radi, već na travu, što je dovelo do kontaminacije bioloških tragova.

Kuća Marjanovića nije odmah pretresena, već tek nekoliko dana kasnije, a uviđaj nisu radili forenzičari Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP, već obični inspektori.

Naš sagovornik, ipak, objašnjava da zasad nema dovoljno dokaza da bi se poveo krivični postupak protiv policajca koji je, kako se sumnja, sabotirao istragu, što ne znači da ih uskoro neće biti.

"Kolege su primijetile da je počeo da troši novac na skupe stvari, a onda su počele da kolaju priče. Pokrenuta je neka vrsta interne istrage i došlo se do saznanja da je dobio oko 80.000 evra. Policajac više nije u službi, ali je i dalje na slobodi zbog nedostatka dokaza. Pošto je prošlo dosta vremena, problem je sad to sve dokazati, ali nije isključeno da će tokom suđenja Zoranu Marjanoviću sav prljav veš isplivati na površinu i dovesti do novih hapšenja, pa i tog policajca", kaže naš izvor.

