Luka Krčevinac (20), mladić kojeg je obljubio glumac Goran Jevtić (41), ispričao je u ispovijesti pred kamerama pokreta Levijatan šta se dešavalo u toaletu Narodnog pozorišta u Somboru 2014. godine. Mladić iz Sombora imao je tada nepunih 15 godina.

"Goran Jevtić nikada nije bio moj omiljeni glumac, kako je on govorio. Nikada nisam bio opčinjen njime, niti video idola u njemu. Ja sam te godine bio domaćin na Somborskom pozorišnom maratonu i imao sam kontakt sa svim glumcima koji učestvovali. Rad pozorišta pratim 10-ak godina, planirao sam da upišem FDU, bila mi je životna želja da budem glumac. Dan i noć sam provodio u pozorištu, naročito dok je bio maraton", kaže Luka.

Na kraju maratona svi koji su učestvovali u njemu otišli su u Glumački klub na proslavu uspješnog kraja sezone. Kako Luka kaže, bio je običaj da se svakom glumcu priđe i čestita, te je tako i on prišao svakom glumcu, uključujući i Jevtića.

"U jednom trenutku sam otišao sam u toalet, svojom potrebom. Taj toalet je pregrađen sa dva boksa, između je prostor gde se peru ruke. Došao sam do lavaboa, nisam imao pojma da je neko još unutra. On je otvorio vrata i rekao: "Možeš samo sekund". Okrenuo sam se, napravio korak, a on me je povukao za rukav i ugurao u WC i zatvorio vrata. U tom trenutku sam blokirao. Zaledio od straha, nisam znao šta se dešava. Neće ruke da me slušaju, ništa. Ne znam šta se dešava, da li je istina, šta se dešava", opisuje Luka.

Kako navodi, Jevtić mu se u tom trenutku obratio.

"Rekao je: "Treba da ti bude čast da neko poznat kao ja hoće da ti..."

" ... Da izvrši oralni seks" - nadovezuju se momci iz Levijatana, jer Luka ne može da izgovori.

"Bio sam u pantalonama, on je povukao moje gaće, stavio je moj p***s u svoja usta. Tu sam došao sebi i odgurnuo ga i rekao: "Molim te, pusti me". On je otvorio vrata, ja sam se okrenuo i samo video scenu kako on masturbira", kaže mladić.

Luka je, kaže, tada izašao iz WC-a i ugledao svoju najbolju drugaricu. Pozvao ju je da izađe sa njim napolje.

"Kako sam izašao iz pozorišta, počeo sam da povraćam i drhtim. Ona me nikada nije takvog videla. Dok sam pokušavao da joj objasnim šta se desilo, naišao je glumac iz pozorišta, Marić. Rekao sam im šta mi se dogodilo i on me je odveo kući, kod majke. Nisam majci želeo da ispričam takve stvari, jer ne bih voleo da ona zna, nije to razgovor između majke i sina. Rekao sam sve ujaku, a majka mi je dala tablete za spavanje, da se smirim", zaključuje mladić.

Luka kaže da nakon toga nikada nikakav kontakt nije imao sa Jevtićem.

"Preko advokata, drugih ljudi, glumaca, on je pokušavao da priča sa mnom. Doslovno mi je poručio da se napiše cifra koju god želim da povučem tužbu. Nudio je preko advokata 100.000 dinara, da mi on sredi da upišem glumu. Odgovorio sam da ko ima obraza, o obrazu ne progovara. Meni novac nije satisfakcija, to ne može da zaleči moju patnju", kaže on.

Priča je vrlo brzo dospela u javnost, a mladić je, iako žrtva, zbog nje pretrpio brojne probleme.

"Imao sam prepisane terapije, lorazepame, išao sam na razgovore sa psihologom i psihijatrom, da bi se moje stanje stabilizovalo. Bio sam veoma potresen. Nije mi bilo lako pogotovo zbog toga kako je sredina reagovala, kako su sve preuveličali i dali drugi kontekst priči. Zato mi je stalo da ispričam ovo, da se već jednom zna šta se desilo i da se stavi tačka na sve", opisuje mladić.

"Moja seksualna orijentacija, neko me stavlja u kontekst geja, što nije istina. Ja sam zbog tog događaja, provokacija i prozivanja koji su usledili, napustio školu i počeo da se školujem vanredno. Prestao sam da treniram fudbal, koji sam voleo, jer su drugovi govorili kako neće da se tuširaju sa mnom. Prestao sam da idem u pozorište, da se bavim glumom. Zbog psihičkog stanja i zadirkivanja prešao sam sa redovnog na vanredovno školovanje", kaže mladić.

Pet godina već traje njegov pokušaj da događaj ostavi za sobom, ali i pokupi ostatke svoje uništene mladosti. Uporedo sa tim trajalo je i suđenje.

"Kada sam čuo da će dobiti samo 10 meseci kućnog zatvora, počeo sam da plačem, jer neće ići u zatvor. Znam kroz kakvu sam agoniju prošao u proteklih pet godina. Pet godina su me terali da gledam monstruma oči u oči, pet godina na suđenju gledam nekog ko mi je doslovno upropastio život", kaže Luka.

Inače, prije dva dana odlučeno je da će Jevtić svoju kaznu ipak odslužiti u zatvoru.

Na pitanje kako se osjećao kada je čuo da se poznate ličnosti angažuju oko sastavljanja peticije za oslobađanje Jevtića, ovaj mladić kaže da ga je zaboljelo.

"Znam da ništa nisam ni dodao, ni ublažio. Ne znaju koga brane, ne znaju da se danas-sutra može desiti nekom drugom. On se radi u pozorištu koje bavi radom i sa decom. To se može desiti i nekom drugom. U Somboru je startovao dva momka, koji su malo stariji od mene, pipkao ih je po stomaku..."

Šta je pokret Levijatan?

Pokret Levijatan je formiran 2015. godine u Beogradu i posvećen je spašavanju i liječenju životno ugroženih i zlostavljanih životinja.

Slogani koje je "Levijatan" koristio: "Ne diraj životinje, naći ćemo te" i "Do sada si sejao strah, a sada je strah došao po tebe" govore o izvjesnoj agresivnosti u njihovom nastupu, zbog čega su često predmet kritike u javnosti.

Prijetnje, neprimjeren rječnik i imidž opasnih momaka specifični su za ovu organizaciju.

Ipak, zahvaljujući njima, u javnost su isplivale i mnoge slike užasnog mučenja životinja, čak i satanističkih rituala, za koje je pitanje da li bi javnost inače saznala. Oni su, takođe, prvi koji su objavili snimak na kome medicinska sestra iz Zvečanske baca dijete u krevetić.

